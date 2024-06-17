興富發提分手！　直擊最新飯店「全速拚改嫁」

▲興富發總裁鄭欽天希望提升金山凱悅飯店規格，和凱悅集團傳出理念不合，因而合作告吹。CTWANT實地走訪北海岸，工人加緊趕工中，凱悅的招牌仍未卸除。（圖／CTWANT提供）

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上市建商興富發(2542)，不只獵地速度快狠準，提分手也迅雷不及掩耳。與國際飯店品牌凱悅酒店集團合作的「新北金山凱悅渡假酒店」，原訂年底開幕在即，卻於3日傳出「理念不合」，結束合作關係，現在新品牌還在洽談中，依舊喊出要搶在2025年農曆春節前見客。本土業主分手國際酒店品牌非頭一朝，業者分析，雖簽署全權委託管理，但台灣業主干涉性較高，「我交了這麼多管理費，我不能管？」的心態，常成為合作告吹的關鍵。

8日，社群中轉傳一張金山凱悅員工舉行的「摘牌儀式」，一行7人站在「Hyatt金山凱悅」的logo前留影，紀念這胎死腹中未能開幕的飯店；另有員工臉書抒發遺憾，「做了一場很美的夢，夢裡有很棒的團隊…各司其職發揮所長，就是為了讓這個閃亮的品牌…但忽然間被一腳踹醒…」

金山凱悅於2020年動土，規劃打造五星級度假溫泉旅館，對外宣稱將於今年第三季見客，臉書發文時間還停留在5月30日，據CTWANT記者了解，員工無預警在6月3日被告知4日後團隊將解散。同日，業主興富發便發聲明表示，「興富發集團和凱悅酒店集團，針對新北金山凱悅渡假酒店（Hyatt Regency Jinshan Resort）已合意終止合作關係。」「目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。」震驚業界。

▲據CTWANT記者了解，金山凱悅員工無預警在6月3日被告知4日後團隊將解散，網路上也出現一張員工與LOGO的合影並自嘲是「摘牌儀式」。（圖／CTWANT提供）

雖掛國際酒店品牌經營，但除總經理由品牌方指派，往往在聘請員工仍會由業主方聘僱。記者找到金山凱悅總經理William，他回應，「不方便提供任何訊息。」由於遭資遣員工簽有保密條款無法多談，其他業內人士告訴記者，臨時換牌最快仍需至少半年重新與新品牌接洽、簽約到開幕，為了節省空窗期的人力支出，興富發寧可先解雇員工，從長計議，且籌備期間員工資歷大多不到1年，付出小額資遣費便能止損。

記者實地走訪北海岸環金路上的金山凱悅，建築外觀已完工，內裝尚在趕工中，工人忙進忙出。雖然已正式宣告與凱悅解約，但建築外觀上的「凱悅酒店HYATT REGENCY」還來不及卸下。根據目測工程進度，就原本合作計畫，金山凱悅想在第三季順利試營運，難度是相當高。

事實上，本土業主和國際酒店品牌「分手」並非首例。2005年，涵碧樓就跟合作長達5年的飯店管理集團GHM鬧翻，當年雙方對於破局原因各有表態，甚至涵碧樓董事長賴正鎰還與GHM互提仲裁索賠3.1億元。

2018年，新北市中和福朋喜來登飯店在萬豪國際集團的SPG訂房網站上，因所屬地區被冠名為「中國台灣」，惹怒業主聯邦企業集團、自由時報創辦人林榮三的3個兒子林鴻堯，林鴻堯不惜支付可觀違約金都要向萬豪集團解除授權合約，之後便將飯店更名為「瓏山林台北中和飯店」自行經營。

高雄萬豪酒店2020年試營運前夕，也曾因「喬不攏」，臨時更名由朕豪酒店營運，後來才又改回高雄萬豪酒店。據了解，義联集團董事長林義守斥資約370億元興建「義享天地」，由於酒店已取得政府核發的執照、員工籌備長達1年多，卻因為還得符合萬豪嚴格的品牌規範與逐一審核，龐大人事成本壓力讓林義守霸氣決定以「朕豪」先營業再說。

▲本土業主和國際酒店品牌「分手」的還有，2005年，涵碧樓與國際飯店管理集團GHM，當年雙方鬧翻甚至連鄉林集團、涵碧樓董事長賴正鎰也在媒體上隔空與GHM互槓。（圖／CTWANT提供）

本土業者興建飯店並與國際酒店品牌合作，大多是委託對方「全權經營」，可以借重對方的國際品牌形象、全球行銷業務通路達到集客目的，在飯店人才訓練、營運標準作業流程，亦全由對方包辦。

高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系講師王聖傑分析，台灣發生本土業主與國外酒店品牌合作在初期就破局的案例不在少數，畢竟台灣業者和海外業者的經營理念及對成本有不同的考量，例如品牌方會希望調整到完美在對外公開，但業主端有成本壓力，每年須繳交龐大的顧問費、品牌授權費。也有業者在剛跨業初期、無飯店管理經驗時，先加入國際品牌從旁學習觀察，等羽翼豐滿後，再轉為自有品牌的商業策略。

另有待過國內外飯店的總經理分享，歐美業主對於全權管理的認知度較高，台灣業主雖全權委託品牌方經營管理，卻又因每年必須花上高額管理費，普遍有「我的飯店、我出得錢，我不能管？」的心態，當業主方和品牌方都比較強勢時，涉入性高又沒這麼多的信任感時，就會產生「理念不合」。他也分析，通常給予品牌方會有基本管理費、商標授權費、國際行銷服務費，另外還有毛利獎金，若是從品牌方官網訂房還會再扣佣…等等，加入國際品牌需有總營收7、8%的開支，因此業主「真的很想管！」

興富發13日股東會，不少股東也關注此案發展，甚至認為目前兩岸局勢不穩、飯店業經營困難，建議腳步可放緩，甚至改作養生宅、度假宅。

對此，興富發副總廖昭雄回應，金山飯店是6年前開始規劃，鄭總裁非常看好金山區域五星級飯店的發展，因此將原先規格提升，也希望品牌定位等級能提高，但與凱悅集團的認知上沒有共識，所以雙方才合意終止合約，沒有違約金的產生。

金山飯店已於上個月拿到使照，儘管還在洽談新品牌，仍喊出將於今年完工、拚2025年農曆春節前開幕的目標。另外，廖昭雄也回應，高雄凱悅飯店則會照原定計畫進行，預計明年底完工。其餘因涉及商業機密，無法回應。

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