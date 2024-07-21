禁設住宅區！北市32處寶可夢機台「將消失」

▲寶可夢機台深受大家歡迎。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

台北市議員發現設在超商的寶可夢機台，因在住宅區或非商業區，導致違反土地使用分區條例，違規機台將撤出。商業處20日表示，業者已向中央反映，後續將提供行政協助。

國民黨台北市議員曾獻瑩在群組發質詢指出，寶可夢遊戲機台近年進駐超商、文具店等處，依中央規定機台屬遊樂園業，不能設在住宅區或非商業區，因有超商是在住宅區，導致設置地點不符規定。

他說，向北市府調資料發現，至6月初約有100處寶可夢遊戲機台，依北市土地使用分區管制自治條例，寶可夢機台應在商業區，市府稽查發現32處不符規定，都市發展局已發函要求寶可夢機台撤出超商。

他表示，建議北市府找業者開會聽意見，或協助業者向中央爭取改為一般零售業，並告知業者應加強管理勸導，避免兒童及青少年沉迷逗留。

北市商業處回應，依經濟部評鑑通過電子遊戲機名錄，寶可夢機台為非屬電子遊戲機，要擺放營業場所，登記項目為遊樂園業，營業場所需符合都計、建築及消防等規定。

商業處表示，寶可夢機台設置營業地點，依北市土地使用分區管制自治條例，僅可在商業區，依建築法，應辦理建物公共安全簽證申報。

至於違規寶可夢機台可能在9月底陸續撤出超商，商業處指出，5月底已發函業者，設置機台地點應符合都計、建管等規定。清查在住宅區或非商業區及學校附近寶可夢機台，至6月共67處，已通報都發局處理並發函業者，至7月15日止，有32處要改善。

都發局表示，已依程序發函行政指導要求店家2個月內限期改善，目前超商等店家將移置寶可夢機台並配合改善。

另外，商業處指出，已會同都發局聆聽設置機台業者的意見，業者回應會與中央溝通爭取是否可歸類為零售業等其他登記項目。

商業者表示，對於業者回應採開放態度，且會提供行政作業協助，針對寶可夢遊戲機台設置地點，未來應確實遵循相關法規，打造兒少身心健康無慮營業環境。