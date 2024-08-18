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921列危樓！33年黃金帝國披上圍籬了...開拆進入倒數

▲整棟黃金帝國披上圍幕周圍架上圍籬。（圖／楊銘欽老師提供）

▲整棟黃金帝國披上圍幕周圍架上圍籬。（圖／楊銘欽老師提供）

記者唐詠絮／彰化報導

繼彰化市喬友大樓大火拆除後，員林市站前地標「黃金帝國」，25年前921地震後荒廢至今，獲國史館台灣文獻獎邱美都老師夫妻，今晚路過該處，發現整棟大樓已上帷幕，四周圍上圍籬，原貌已不復見，讓他們感慨，這棟伴著5,6年級成長回憶的宏偉老建築將「走入歷史」。

▲整棟黃金帝國披上圍幕周圍架上圍籬。（圖／楊銘欽老師提供）

▲黃金帝國攤商搬離。（圖／ETtoday資料照）

黃金帝國占地為地下4樓，高14層樓鋼筋混凝土大樓，是火車站前重要地標，面對中正路、後有博愛街、一旁有正興街、面積約788坪，土地及建物所有權人共281人，內部設有溜冰場、電影院、美食街、百貨商場及補習班還有飯店等等，應有盡有。

風光走過7年後，卻遇到921大地震，成為縣內最大爛尾樓，直到人氣直播主「晚安小雞」擅自闖入，謊扯遭流浪漢持刀追殺，大樓存廢問題再次受到矚目。

▲▼晚安小雞彰化鬼樓探險。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

▲晚安小雞夜闖黃金帝國瞎扯遭到追殺。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

因縣府積極辦理都市更新作業，去年6月拍賣2樓僅7坪大的舊攤位及坐落基地持分，以93萬2000元拍出，今年4月歷經花蓮強震後，攤商自5月起不遷離，並編列拆除工程總經費計8,100萬，將分為規劃設計及工程兩階段進行，預計明年上半年拆除，下半年展開招商，將規劃改建成地上22樓、地下4樓的住商大樓，力拼重生再創榮景。

▲整棟黃金帝國披上圍幕周圍架上圍籬。（圖／楊銘欽老師提供）

▲黃金帝國是員林市地標。（圖／ETtoday資料照）

關鍵字：彰化黃金帝國圍籬拆除員林房產雲

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