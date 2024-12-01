女兒留學住豪宅！富婆開箱「房租1天4萬」　網友：炫富最高境界

▲這間房子一天租金5000令吉，Cik B將在這裡住3個月，總租金將達45萬令吉（約新台幣355萬元） 。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞女富商維達（Vida）的女兒Cik B飛往西班牙巴塞隆納留學，維達透過TikTok影片開箱女兒在當地的豪華住處，房子裝潢走古典風，有好幾間臥室，也有書房，室內空間非常大。令網友最吃驚的是，這間房子日租金高達5000令吉（近新台幣4萬元），形容是「炫富最高境界」。

星洲網、中國報報導，女富商維達帶著女兒Cik B一起前往西班牙，共同參觀在巴塞隆納的豪華住處，Cik B非常喜歡這間房子，直說這是她夢想的房子，這讓維達感到相當欣慰。維達兒子埃里克札坤也出現在這段影片中。

維達說明，讓女兒來到西班牙是想讓她學習西班牙語，要女兒前往全新、不同文化的環境獨立生活，且因女兒太常去英國倫敦，因此必須選擇更有異國風情的地方。

▲維達表示，從來不計較孩子的教育費用，只希望女兒有個舒服且安全的住所 。（圖／翻攝自TikTok）

不過最讓網友吃驚的是這間房子的租金，根據維達透露，這間房子一天租金要價5000令吉，且Cik B將在此處住上3個月，換算下來總租金將達45萬令吉（約新台幣355萬元）。網友們對維達富有程度感到驚訝，直言這是「炫富最高境界」。

另據mStar指出，Cik B將在西班牙留學一年，除了西班牙語，也會學習商業及烹飪，每月費用約50萬令吉（約新台幣395萬令吉），包括住宿及餐食費用。對此，維達表示，雖然砸下重金，但從來不計較孩子的教育費用，只希望女兒有個舒服且安全的住所，但也希望這些投資能取得回報，那就是女兒在學業上拿到優異成績。