川普的房地產致富之道！　買賣4心法「在台灣也通」

▲川普再度當選美國總統。（圖／路透）

文／今周刊

美國總統大選結果出爐，美國共和黨候選人川普再度當選。2004年開始研究川普房地產投資心法的台灣房屋集團總裁彭培業指出，川普家族是從房地產起家，他深諳置產投資之道，「川普善用『心理戰術』以及創造不動產價值的手法，既大膽又令人驚豔。」

他說明，川普在選擇不動產地點時會以「視野佳」、「獨特性」、「未來性」以及「便利性」等4大條件，「不管是美國或是台北，買賣房子的原理是相通的。」

依他個人30多年買賣房子經驗，真正在不動產市場致富的人，不是因為口袋深，也不是炒短線，而是觀念正確，才能戰勝景氣循環，獲得穩健增值的資產。

製造限量感 引發搶購潮

彭培業分析，川普很懂得富豪心態，對第一次計畫購買豪宅的人來說，能躋身高級社區，彷彿是一個俱樂部門票。每當川普的房地產推不動，他就會舉辦宴會活動，讓潛客戶和名人富豪齊聚一堂，趁著微醺之際掏出支票付訂。

如果建案還沒賣完，川普便直接調高售價，製造限量感，反而引起搶購潮。

川普於80年代從開發豪宅崛起，在紐約有數棟以川普為名的大樓，成為指標個案，因而打響名號，也讓「川普」也成為品牌。最風光時，曾因推出單一個案，就讓幾位美國大城房價應聲上漲，在美國房地產史上具有驚人影響力。

４大條件 創造房產價值

彭培業指出，雖然川普只在最好的地段推案，不過他認為，絕佳地點並不保證一切，只是好的開端，重點是仍要善用創意，以規劃優化這個地點，這需要創造性的思維，也是獲利關鍵。

他說明，川普在選擇不動產地點時會以「視野佳」、「獨特性」、「未來性」以及「便利性」等４大條件。

例如：川普世界大樓總高90層，是全世界最高的住宅樓，對面是聯合國總部，獨一無二的地理位置加上鳥瞰城市的絕佳高度，無可取代，讓這棟大樓的價位成為區域中的佼佼者。

關於投資，川普深信「只投資自己了解的商品，跟自己信任的人一起投資，甚至有時候，最好的投資就是不要投資。」

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