美房貸需求激增！再融資反挫3%　經濟學家點出1時間差

▲美國房產再融資需求下降。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房地產市場儘管購屋貸款需求激增，但房貸再融資申請數量在11月底當周卻下降了3%，不過仍比去年同期高出119%。然而，房屋貸款經紀人協會（MBA）指出，年度比較中存在差異，因為2023年感恩節比今年的假期提前了一周。

綜合外電報導，房地產經紀人協會經濟學家喬（Joel Kan）坎指出，「再融資活動的下降主要是由聯邦住房管理局（FHA）和退伍軍人事務部（VA）貸款的再融資需求減少所致。大多數指標顯示申請數量比去年同期高，但感恩節假期的時間差異影響了年度比較。」

同時，房貸利率在11月底稍有下降，這一趨勢引發市場的關注。30年期固定利率房貸的平均合約利率小幅降至6.86%，此前一周為6.90%。雖然下降幅度有限，但購房者和再融資申請者依然在利率下降後作出快速反應。經濟數據公布後可能帶來更大變動。假期周通常使整體市場波動性加大，特別是在債券市場中。

《Mortgage News Daily》首席營運官格雷厄姆（Matthew Graham）表示，「感恩節周的交易時間大幅縮短，可能導致市場出現隨機波動，朝任一方向變動。」

隨著市場動態的發展，購房者和再融資申請者仍將繼續應對由利率調整和經濟指標影響的多變格局。