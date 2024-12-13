台灣為什麼這麼多房「都有裝鐵窗？」　網點出原因：習慣了吧

▲很多房子都會加裝「鐵窗」。圖與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

在台灣，偶爾能看見「鐵窗」，近日就有網友不禁好奇，台灣的治安其實也還可以，為什麼這麼多人愛裝鐵窗？貼文曝光後，掀起網友討論。信義房屋專家也說，很多人裝鐵窗的原因還是「防小偷」，不過現在比較新的房子，也已經不能加裝了。

有網友在Dcard上，以「台灣為什麼那麼愛鐵窗」為標題發文，提到他日前留意到，某棟房子的二樓住戶特意加裝了鐵窗。但他認為，其實應該像其他樓層那樣，不要裝鐵窗才是比較好的，為什麼台灣的治安明明還可以，卻還是有這麼多人愛裝鐵窗呢？

貼文曝光後，不少網友都表示，「通常低樓層才會裝鐵窗，高樓層會覺得比較沒有那麼容易偷就不裝。早期沒這麼多監視攝影機的時候，可能就裝習慣了吧」、「台灣以前是真的治安很差。那個年代一堆入室搶劫跟強姦，以前只裝一、二樓，後來高樓層也會裝，有一部分也跟陳進興案也有關係」、「小偷很多耶」。

還有網友提到，「防盜窗真的是在火災時斷自己後路的爛東西」、「看到這篇文的留言才知道原來小偷那麼多，也太可怕，但是鐵窗那樣大家不會擔心火災的時候嗎」。

▲台灣人裝鐵窗的主要原因是防小偷。（示意圖／取自Pakutaso）

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實會裝鐵窗的主要原因就是「防小偷」，再者也可能是想要在上面放東西，如果要避免影響逃生，可能會另做逃生孔。不過曾敬德強調，現在已經有規定要遵循，中古屋、新成屋基本上都不太能加裝，最多就是做防墜措施。

根據「公寓大廈管理條例」第8條，「公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平台及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制」。

同條也指出，「公寓大廈有12歲以下兒童或65歲以上老人之住戶，外牆開口部或陽台得設置不妨礙逃生且不突出外牆面之防墜設施。防墜設施設置後，設置理由消失且不符前項限制者，區分所有權人應予改善或回復原狀」。