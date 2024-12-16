首案先發銷售告捷　大陸建設砸13.4億補14期土地庫存

▲大陸建設再度加碼補台中庫存，砸下13.4億元買進預售案「豐莚」北側1703.48坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

大陸建設再度加碼補台中庫存！砸下13.4億元買進北屯區14期重劃區洲際段1703.48坪土地，經查，此次大陸建設購入的土地就緊鄰預售案「豐莚」北側。大陸建設回應，預定推案時間在2026年以後，銷售時會反應合理的市場價格。

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大陸建設再度加碼補台中庫存，砸下13.4億元買進北屯區14期重劃區洲際段1703.48坪土地，拆算單坪土地價格落在79萬元，對比2022年購入「豐莚」1436坪基地、總價10.9億元、拆算土地每坪約76萬元，每坪土地單價增加約3萬元。

大陸建設表示，目前推案中的「豐莚」案獲得客戶正面評價，銷售目標超出預期，因此持續尋找合適土地開發。本次取得的土地與「豐莚」案相鄰，形成更具規模的建築規劃優勢。據查，「豐莚」實登成交均價為每坪73萬元，最高成交單價則來到8字頭。

▲大陸建設2022年購入「豐莚」1436坪基地、總價10.9億元。（圖／記者陳筱惠攝）

大陸建設同時也看好國道1號新增銜接台74線的系統交流道已於近期通車，大幅提升了該區的交通便利性。區域內的台中漢神洲際購物中心也預計於2025年正式營運，勢必加速當地的商業發展。

對於規劃上，大陸建設表示：「目前規劃尚未進行預定推案時間在2026年以後，銷售時會反應合理的市場價格。」

對此，台中在地土開認為：「目前市場購屋氛圍冷卻，呈現Ｍ型化發展，高資產族民感度高，反而出動補貨，14期相對來說還是利多多於利空，也有不少上市櫃建商趁這波景氣補足未來推案庫存，由於此次大陸建設取得土地呈Ｌ型，也不排除大陸建設還有持續整併鄰地的空間。」

觀察14期，上市櫃建商尤其北部建商，積極回補土地庫存，除了大陸建設外，還有華固建設也相當看好北屯區、14期重劃區的開發潛力， 3年來砸百億佈局，庫存量還有3塊，未來預計以一年一案的速度推案。

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