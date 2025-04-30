剛出社會「女老師存款僅8萬」憂房貸不會過！網見條件：OK啦

▲網友勸他別擔心。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名24歲的初任女教師表示，出社會不到一年，目前薪水43K，存款僅有7、8萬元，男友則是32歲，月薪45K，然而，男友爸媽最近打算讓兩人買房結婚，並贊助500萬元自備款，擔心自己的經濟狀況，銀行不會讓她貸款，對此，網友表示不用擔心，「有500萬自備款，雙方又穩定，未來薪水又會增加」。

女網友在Dcard發文，月薪4萬3千元，戶頭存款7、8萬元，出社會不到1年，最近跟男友爸媽談到結婚買房的事情。男友爸媽願意贊助500萬自備款，「因為需要用我的公教貸款優惠，所以房子會登記我的名字」，但她擔心自己經濟條件不佳，導致銀行不會批准貸款。

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女網友坦言，雖然薪水穩定，且未來薪水會逐年調漲，但仍擔心自己的經濟狀況不佳，影響到貸款申請，「最近在看桃園過嶺一帶的房子，很怕最後空歡喜一場」。

貼文曝光，網友表示不用擔心，「你自備款有了，也有穩定薪轉，只要收支比算得過，不太需要擔心貸款不過的問題」、「有500萬自備，2000萬以內房子應該核得過，推薦是不要那麼極限啦，找1800萬左右的房子就好」、「有500萬，其實就不用擔心太多問題了吧」。

也有過來人分享，「我教職16年，第4年時存到160萬+跟家裡借95萬，頭期款255在新北買700多萬三房，12年後還蠻慶幸有買的，我也是婚前買，貸款也自己付到現在」。