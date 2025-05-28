大火帶走4人命！汐止絕美豪宅掛售　倖存屋主嘆：看緣分

記者項瀚／台北報導

2016年汐止一場大火，帶走「康詩丹郡」社區1樓4條人命，該屋共144坪，在大火後重新裝潢，非常漂亮，如今以3480萬元開價刊售。記者聯繫到屋主張先生，他透露：「該屋花了1800萬元裝潢，知道事故屋價格不會好，賣掉當然覺得可惜，但礙於資金壓力，不得已得賣。」

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▲2016年汐止一場大火，帶走「康詩丹郡」社區1樓戶4條人命。（圖／記者項瀚攝）

2016年汐止「康詩丹郡」發生大火，其中1樓戶4人不幸罹難，只有張姓屋主倖存，當時該火災引發不小爭議，躍上社會新聞版面。

如今，該戶在臉書社團上刊售，權狀144坪，規劃5房3廳4衛，開價3480萬元，裝潢非常高級，完全看不出發生過意外。

據當時媒體報導，唯一倖存張姓屋主即為「康詩丹郡」的地主，他和兄弟於1989年與建商合建，落成後特別選1樓與地下室打通自住，未料大火與濃煙就從樓梯間流動，4名家人因此送命。





▲該屋重新裝潢過後，曾經出租過，屋主也自住一段時間。（圖／翻攝自591）

記者聯繫到屋主張先生，他透露：「這間房子裝潢花了1800萬元，裝潢後曾出租過、也自住過，自己知道發生過事情的房子價格不會好，也覺得賣掉可惜，但現在礙於其他資金壓力，不得已要賣房子。」

張先生說：「這房子過去是自己賣，現在則有委託房仲，我想這種特殊物件，有人無法接受、也有人可以接受，就看有緣分了。」

中信房屋汐止大同店長陳玉玲表示，「康詩丹郡」屋齡32年，是當地規模蠻大的社區，位於林森街73巷內，環境頗清幽，雖然門牌為汐止區，但緊鄰南港，開車通勤便利，中坪數物件成交單價行情站上35萬元。

至於本次刊售的1樓戶，陳玉玲表示：「裝潢新穎，以開價3480萬元來看，平均單價僅24萬元，實在不貴，但考量到過去發生過意外，還不是普通的意外，要能成功出售還是挺看緣分的。」

▲汐止「康詩丹郡」近年成交行情整理。（表／記者項瀚製）

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「普遍來說，凶宅物件為行情價5~6折，以該物件來說，未必是『非常凶』，但畢竟往生的人數比較多，可能因此讓買方卻步，或要求更高的折數。」

但一方面，徐華辰提到：「該屋在事故發生後，進行全新裝潢，加上屋主也自住過一段時間，對某些買方來說，也可能會消除一定抗性，但這畢竟就是特殊物件，要成功出售就得看價格與買方心態。」

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