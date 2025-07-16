星國房仲「超收租金」月撈8000進口袋　開罰近50萬吊照15月

▲房仲業者每月收取房客租金1900新幣，但卻向屋主謊報以1550新幣出租，其中350新幣款項全進他管理的戶頭。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名房仲業者在屋主不知情的狀態下，每月向房客超收租金350新幣（約新台幣8000元），時間超過一年，且這筆錢全進了他全權管理的帳戶之中，直到有一次房客退租交還鑰匙給屋主交談時，這一切才東窗事發。房仲業者除了要歸還超收的5600新幣，還被罰款2.1萬新幣（約新台幣48.3萬元）與吊銷執照15個月。

8視界新聞網報導，這名房仲業者幫屋主把3房式組屋的其中一個房間出租，他經手的第一名房客每月向屋主繳納1400新幣租金，此人在2022年1月退租，房仲業者找來另一名房客以每月1900新幣（約新台幣4.4萬元）租屋，但卻向屋主謊報以1550新幣出租（約新台幣3.6萬元）。

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房仲業者指示房客要把1550新幣租金支付給屋主，另外每月還要繳納一筆維修費350新幣，並把這筆錢轉入住家維修公司的銀行帳戶。但這個戶頭卻是他的妻子所開設，由他全權管理使用。

直到建發局2023年突擊檢查時才發現屋主違規出租房間，隨後由房仲業者安排房客搬走。依據規定，屋主必須住在組屋內，但這起案件之中，屋主表明會住在其他地方，房仲業者選擇知情不報，按照屋主意願把其中一個房間上鎖之後，讓房客使用整間房子。當局隨後回收屋主的組屋。

當房客把鑰匙交還屋主並交談的時候，房仲業者超收租金一事才被揭穿。最終，房仲業者除了要把超收的5600新幣租金（約新台幣12.9萬元）還給房客，還面臨5項違例與行為不當的指控，房地產代理理事會開罰2.1萬新幣並吊銷他的房仲執照15個月。