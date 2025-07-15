新加坡租房被要求繳「保安押金」　女疑遇詐騙損失20萬

▲馬來西亞女子被要求支付保安押金，疑似墜入租屋騙局。（圖／VCG）



記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名43歲黃姓女子想在新加坡租屋，透過臉書聯繫看房事宜，沒想到簽完合約，並支付1個月租金、2個月押金之後，對方又傳訊息要求支付「保安押金」，宣稱會在入住時退還，疑似墜入租屋騙局，被騙走8850新幣（約新台幣20.5萬元）。

聯合早報報導，黃女透過臉書公寓出租廣告發現新加坡芽籠峇魯一帶有房子正在出租，立刻進行聯繫，對方後來推薦另一間巴耶利峇的房子，並安排隔日看房。就在看房那天傍晚5時30分，黃女接到對方傳來的訊息，得知對方因工作關係無法赴約，但會由一名女同事陪同看房。

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看房結束後，對方傳訊告知屋主願意把每月租金降低至2950新幣（約新台幣6萬8520），黃女在詢問其他細節之後，答應簽下2年合約，也附上她與丈夫的證件截圖。對方則是傳來附帶屋主署名及身分證的合約，要求她簽名。

時隔3日，黃女把簽好的合約回傳給對方，且把2個月押金與1個月租金共計8850新幣轉帳至對方提供的指定帳戶。沒想到才過幾天，對方又傳訊息告知，公寓管理單位要她支付「保安押金」3540新幣（約新台幣8.2萬元），宣稱入住時會退還，且對方不斷催促，更稱若沒付這筆錢，屋主難以處理她的門卡。

這讓黃女心中警鈴大響，要求取消交易及退款，但對方沒有答應，最終她選擇報警。新加坡證實接獲報案，證實案件正在調查中。