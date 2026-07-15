國圖南館、機器人產業聚落加持　「佳順大悅」圈粉自住客

▲「國家圖書館南部分館暨典藏中心」落腳台南新營，預計2026年開館。（圖／佳順建設提供）

記者張雅雲／高雄報導

南台灣唯一！國家級公共圖書館「國家圖書館南部分館暨典藏中心」，位於台南新營，預計2026年開館。「佳順大悅」正對5.7公頃的國圖南館黃金地段，近享家樂福商圈，結合南科、柳營智慧機器人產業動能，並推出「工程0付款」，成為自住客購屋首選。

台灣近年積極推動文化建設，國家圖書館在台北以外的首間分館「國家圖書館南部分館暨典藏中心」，落腳台南新營，該館結合自然、建築與學習空間，藏書量多達1500萬冊，不但是新營文化地標，同時也是南台灣唯一的國家級公共圖書館，更是一座博物館、大公園，形塑出區域高端書香、宜居氛圍。

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行政院拍板「智慧機器人製造基地」在台南柳科三期，成為「大南方新矽谷」科技S廊帶的重要節點，做為智慧機器人產業的量產基地，目標產值上看500億，預計帶動更多就業機會，進而加速周邊的經濟與房市動能。

▲台南柳科三期做為智慧機器人產業的量產基地，目標產值上看500億。（圖／佳順建設提供）

新營坐擁國圖南館的人文建設利多，與柳營智慧機器人產業聚落的產業紅利雙重加持，吸引高端科技企業與就業人口流入，推升新營房市的潛力。在人文建設與產業發展雙引擎帶動下，新營正躍升為溪北房市的焦點區，吸引建商積極搶進布局。佳順建設近期推出「佳順大悅」，奢享從書海到樹海的生活！

▲「佳順大悅」以文化、產業與生活機能的完美融合，放大新營地段價值。（圖／佳順建設提供）

「佳順大悅」，該案規劃27~46坪、2~3房格局，戶戶採光通透並享景觀優勢，建築融入國圖南館的書香底蘊與綠意景觀，豐富多元的公設，搭配高規格節能建材，大幅提升居住舒適度。

「佳順大悅」以文化、產業與生活機能的完美融合，放大新營地段價值，目前推出「工程0付款」方案，絕無僅有的地段，輕鬆的購屋門檻，早鳥預約階段反應熱烈，成為台南自住客購屋焦點。

▲「佳順大悅」建築融入國圖南館的書香底蘊與綠意景觀。（圖／佳順建設提供）

佳順大悅｜2-3房｜國圖館第一排

圖書館 x 體育場 x 家樂福

賞屋預約：06-6351-777

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接待中心：臺南市新營區長榮路二段x長榮路二段43巷