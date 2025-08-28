砸286萬翻修房屋！超雷業者「拆光擺爛」　一家五口被迫住露營車

▲一家五口找來業者進行房屋翻修，但對方拆光她家後卻擺爛。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約州長島一家五口想打造夢想家園，支付9萬6200美元（約新台幣286萬元）找來業者進行房屋翻修，沒想到對方開始拆除作業之後，就再也沒有新的動作，家裡只剩下裸露的牆骨架、四散的電線，如今只能被迫棲身後院露營車內。

moneywise.com報導，女子薩蘭提諾（Deanna Salentino）一家找上「工具時間營造」公司的寇泰西(Robert Cortese)修繕住家，寇泰西接案後立即著手進行拆除工程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而當拆除工程完成後，寇泰西就沒有下一步動作，未採購任何材料或設備，僅留下裸露的牆骨架、散亂電線，就連門也不見蹤影。這一切讓薩蘭提諾直呼，「我原本以為今天就能搬回家裡住，這真的太糟」。

這一切還不是最慘，依據相關規定，當遇上有執照的承包商工作品質不佳時，其實有5000美元（約新台幣14.8萬元）的補貼金可以申請，但前提是要有執照。經查，寇泰西早在2023年6月就因為無照營業被列入蘇福克郡消費者事務部的違規業者名單。

換句話說，薩蘭提諾一家人遇到的狀況，就連消保官也無能為力，無法獲得補貼，儘管已經另外聘請新的承包商來進行搶救，但因為需要先處理寇泰西留下的爛攤，工期延宕且費用高昂，一家五口只能暫居後院露營車中。