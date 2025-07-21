ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

吃不消新屋房價！　桃園房仲：雙北外溢客「鎖定1中古商圈」

▲▼ 大葉大有特區 。（圖／東森房屋提供）

▲大業大有特區中古大樓的成交單價僅3字頭，1100~1500萬元就能入手3房車。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

近年桃園各大重劃區房價走升，動輒5、6字頭，讓部分雙北外溢客也開始吃不消。桃園在地房仲表示，不少雙北外溢客會先求有、再求好，選擇中古大樓物件，首選區域就是大業大有特區，成交單價僅3字頭，1100~1500萬元就能入手3房車。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙北房價持續高漲，買盤外溢到桃園的現象明顯，不過近年來桃園各大重劃區房價也明顯走升，動輒5、6字頭，因此也有越來越多的購屋族開始選擇桃園的中古社區商圈，最夯的就是大業大有特區。

東森房屋桃園大業加盟店東許麗珠表示：「大業大有特區以大業路、大有路為主要幹道，生活機能一應俱全，學校、市場、公園、大型賣場通通有，且距離桃園火車站僅10分鐘車程，相當便利，相上比重劃區親民許多的房價，讓大業大有特區成為雙北外溢客的購屋熱區。」

▲▼ 大葉大有商圈 。（圖／東森房屋提供）

▲大業大有特區的生活機能佳，吃喝採買一應俱全。（圖／東森房屋提供）

許麗珠介紹：「大業大有特區、小檜溪重劃區之間僅一路之隔，小檜溪雖然都是新房子，但單價都在5字頭以上，而大業區以屋齡20年左右的大樓為主，成交單價落在33~38萬元，3房車總價1300~1500萬元；大有區則有屋齡30年的社區占多數，成交單價30~35萬元，總價帶3房車1100~1300萬元，非常好入手。」

許麗珠說：「對於很多雙北外溢客群來說，購屋預算實在有限，買不起重劃區新房，在『先求有，再求好』的策略下，就會選擇大業大有特區，觀察區域有5成左右買盤都是雙北外溢客。」

至於小檜溪重劃區的買盤，許麗珠觀察：「以在地客為主，首購、換屋都有，主要是因爲周圍生活機能好，當地人離不開這樣的環境，又有購置新屋的需求，當然就首選小檜溪了。」

接著談到當前市場狀況，許麗珠表示：「整體量縮嚴重，但小檜溪重劃區由於都是新屋，建商代銷並無降價，而大業大有特區一些屋主早年取得，持有成本低，反而願意稍微讓價，只不過幅度不大，每坪降1~2萬元已是極限了。」

▲▼ 大葉大有商圈 。（圖／東森房屋提供）

▲許麗珠觀察，目前大業大有特區的屋主每坪讓價1~2萬元已是極限。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

關鍵字：東森房屋桃園大業大有雙北外溢許麗珠小檜溪房價買房

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

吃不消新屋房價！　桃園房仲：雙北外溢客「鎖定1中古商圈」

近年桃園各大重劃區房價走升，動輒5、6字頭，讓部分雙北外溢客也開始吃不消。桃園在地房仲表示，不少雙北外溢客會先求有、再求好，選擇中古大樓物件，首選區域就是大業大有特區，成交單價僅3字頭，1100~1500萬元就能入手3房車。

32分鐘前

房東裝監視器「對準廁所」規定一堆　男入住1月搬走：像坐牢

新加坡一名48歲男子與女友租下雅房生活，但兩人的房東給出諸多規定，包括不可使用客廳等，讓他半夜上廁所經過客廳時只能自備手電筒當作照明。不過最讓他不能接受的地方，是家中安裝3個監視器，其中一個對準廁所方向，時時刻刻進行監視並發訊息警告，讓他直呼像坐牢。

12小時前

房市經濟2因素衝擊！　美建商調降新屋比率創3年新高

美國全國房屋建築商協會（National Association of Home Builders, NAHB）最新調查顯示，受到經濟前景不明與房貸利率居高不下的影響，美國全國住宅建商對市場需求持續感到悲觀，並以近三年來最高比率調降新屋價格，顯示2025年美國住宅市場的壓力持續升高。

13小時前

限貸令衝擊！淡水房市「價穩量縮」　 交易數據曝光

中央銀行於113年9月實施第七波不動產選擇性信用管制（限貸令），希望能抑制房地產市場的過度炒作。新北市淡水地政事務所提供的統計資料顯示，政策實施前後半年間，淡水區整體房市交易量減少約38％，而成交均價則微幅上漲3.1％，呈現「價穩量縮」的特徵。

14小時前

法拍教父專攻不點交物件翻倍賺　原因曝光

「做生意要敢於冒險，膽子不夠大，永遠賺不到錢。」黃正雄在法拍市場專攻複雜的「不點交」物件，這類物件因法院不保證交屋，全要靠自己與現住人交涉，以取得房屋使用權，因此起拍價相當於市價打6折甚至更便宜，但逢低買進能創造高利潤，是黃正雄眼中的極品，在法拍淘金36年，如今拚出上億身價，「我要讓不起眼的黃土，也能變黃金。」黃正雄說。

16小時前

房市警報響！財部點名「4大關鍵」　三大房稅6月全跌

財政部10日公布6月全國稅收概況，與不動產交易相關的稅目全面下滑，其中房地合一稅年減幅度超過35%，跌勢最為明顯。主因在於房貸審核趨嚴、央行信用緊縮政策，加上美國關稅壓力與國際政治局勢動盪，使整體經濟前景充滿變數，民眾購屋意願明顯轉弱，房市買氣持續低迷。

16小時前

低薪租屋VS高薪置產　生活品質「關鍵是買房？」大票吵翻了

一名網友表示，常聽到人說不買房是不想降低生活品質，但仔細一看，這些人大多月薪不到5萬，生活開銷本就有限。他好奇反問，「買房的人如果是月薪25萬、房貸10萬，扣完也還有15萬啊！花個1/3就有前者的品質了吧？」認為不買房就有高品質生活根本說不過去。

16小時前

社區「有專屬餐廳」是加分還扣分？一票人吵翻了　長輩給評價

現在有不少建案，會推出各式各樣的公設吸引買氣。一名網友最近看房時發現，台中好幾個社區都有「專屬餐廳」，不禁好奇這是加分項還是扣分項；有趣的是，實際詢問多位長輩朋友，得到的都是正面評價，不過網上評論則以負評居多，讓她更混亂了。

17小時前

爸媽在台北有房「就不用努力了？」　網點出2關鍵：也沒用啊

如果爸媽在台北的精華區有房子，作為子女就不用太努力嗎？近日有網友發文表示，朋友常說，如果父母在大安、信義等區有房子，小孩就算不用很努力，仍然可以過得不錯，她以前覺得這樣的說法有點浮誇，但隨著年紀越來越大，又覺得好像可以理解了。貼文曝光後，引起討論。

17小時前

旁邊是「國中預定地」很多看房沒下文　他愣：學校變嫌惡點？

住家鄰近學校，本來應該是家長眼中的夢幻地段，沒想到竟成了買方眼裡的「嫌惡設施」？有住戶在表示，自己住在國中預定地正隔壁，卻常被潑冷水說「喔！不！那以後是國中的預定地」，讓他感嘆「應該是難賣了」。信義房屋專家認為，學校旁房價走勢其實「兩極化」，端看買方需求與物件條件。

19小時前

【夢幻對決！】郭泓志拿「龍仔球棒」對王建民開轟

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

桃園建商2億買護理之家　土開一..

素地長租20年！　豐原房東給力..

買房族觀望！財部點名「4大關鍵..

男友邀同居「每月付3000房租..

爸媽在台北有房就不用努力了？網..

房東裝監視器　男入住1月搬走：..

1個月只賣5戶！　彰化5月預售..

何世昌／房市降價潮撿便宜　小心..

剛買社區型透天！他突襲「看修繕..

社區「有專屬餐廳」是加分還扣分..

ETtoday房產雲

最新新聞more

吃不消新屋房價！　桃園房仲：雙..

房東裝監視器　男入住1月搬走：..

房市經濟2因素衝擊！　美建商調..

限貸令衝擊！淡水房市影響曝光

法拍教父專攻不點交物件翻倍賺　..

買房族觀望！財部點名「4大關鍵..

低薪租屋、高薪置產「生活品質誰..

社區「有專屬餐廳」是加分還扣分..

爸媽在台北有房就不用努力了？網..

旁邊是國中預定地　他曝：很多看..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366