吃不消新屋房價！　桃園房仲：雙北外溢客「鎖定1中古商圈」

▲大業大有特區中古大樓的成交單價僅3字頭，1100~1500萬元就能入手3房車。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

近年桃園各大重劃區房價走升，動輒5、6字頭，讓部分雙北外溢客也開始吃不消。桃園在地房仲表示，不少雙北外溢客會先求有、再求好，選擇中古大樓物件，首選區域就是大業大有特區，成交單價僅3字頭，1100~1500萬元就能入手3房車。

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雙北房價持續高漲，買盤外溢到桃園的現象明顯，不過近年來桃園各大重劃區房價也明顯走升，動輒5、6字頭，因此也有越來越多的購屋族開始選擇桃園的中古社區商圈，最夯的就是大業大有特區。

東森房屋桃園大業加盟店東許麗珠表示：「大業大有特區以大業路、大有路為主要幹道，生活機能一應俱全，學校、市場、公園、大型賣場通通有，且距離桃園火車站僅10分鐘車程，相當便利，相上比重劃區親民許多的房價，讓大業大有特區成為雙北外溢客的購屋熱區。」

▲大業大有特區的生活機能佳，吃喝採買一應俱全。（圖／東森房屋提供）

許麗珠介紹：「大業大有特區、小檜溪重劃區之間僅一路之隔，小檜溪雖然都是新房子，但單價都在5字頭以上，而大業區以屋齡20年左右的大樓為主，成交單價落在33~38萬元，3房車總價1300~1500萬元；大有區則有屋齡30年的社區占多數，成交單價30~35萬元，總價帶3房車1100~1300萬元，非常好入手。」

許麗珠說：「對於很多雙北外溢客群來說，購屋預算實在有限，買不起重劃區新房，在『先求有，再求好』的策略下，就會選擇大業大有特區，觀察區域有5成左右買盤都是雙北外溢客。」

至於小檜溪重劃區的買盤，許麗珠觀察：「以在地客為主，首購、換屋都有，主要是因爲周圍生活機能好，當地人離不開這樣的環境，又有購置新屋的需求，當然就首選小檜溪了。」

接著談到當前市場狀況，許麗珠表示：「整體量縮嚴重，但小檜溪重劃區由於都是新屋，建商代銷並無降價，而大業大有特區一些屋主早年取得，持有成本低，反而願意稍微讓價，只不過幅度不大，每坪降1~2萬元已是極限了。」

▲許麗珠觀察，目前大業大有特區的屋主每坪讓價1~2萬元已是極限。（圖／東森房屋提供）

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