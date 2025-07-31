地震頻繁！樹林地所「簡易基線場」更新　開放民眾使用



▲樹林地所「簡易基線場」標準距離更新。（圖／新北市地政局提供）



記者陳香菱／綜合報導

由於地震頻繁，基線場的參考標準距離可能每年有所變動，為確保測量成果的準確性，樹林地政事務所已於今年7月再次檢測並全面更新其簡易基線場的標準距離。這座基線場不僅供事務所內部定期檢測測量儀器使用，也同時開放給廣大民眾及測繪業者免費利用。

樹林地政事務所表示，測量成果的準確性與民眾的土地及建物產權權益息息相關。為此，事務所特別設置了這座電子測距基線場，每月透過簡易檢測來確保儀器測距功能正常，落實測量儀器校正作業。

該基線場以標準95公尺為例，現場地面上已埋設制式鋼標於0、5、23、31、59、77、95公尺處。使用者只需將儀器架設於0及5公尺處，測量出各鋼標的實際觀測距離，再將這些數據輸入至內政部國土測繪中心建置的「測量儀器校正服務網」進行比較運算，即可得知儀器是否需要進廠保養維修。

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新北市地政局指出，樹林地政事務所每年7月會使用經TAF（財團法人全國認證基金會）檢驗的「全測站經緯儀」，進行基線場標準值校準，並將最新校準結果同步更新至內政部國土測繪中心資料庫，確保測量數據的準確性。

民眾若想利用此基線場測試自己的測距儀器，可登入測繪中心設置的「測量儀器校正服務網」，搜尋「新北市樹林地政事務所」的基線場頁面，即可進行測距儀器檢測。樹林地政事務所誠摯歡迎各界善加利用這項服務。