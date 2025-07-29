降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

記者陳筱惠／台中報導

近期買房貸不到款、賣房賣不出去的情況，讓市場相當焦慮，台中就有房仲有感「焦慮感」已經蔓延社會各個階層，就有一名江小姐位於海線的新成屋，降價2次還是無法順利出售，日夜擔心甚至要使用安眠藥才能入睡。

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！ 律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」





[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近期買房貸不到款、賣房賣不出去的情況，讓市場相當焦慮。（圖／讀者提供）

據了解，這間讓江小姐睡不了覺的房，位於沙鹿海線，過去取得的成本價格1289萬元，3房格局，含車位權狀面積49坪，拆算單價落在29.6萬元上下，一路從開價1438萬元降價到1398萬元、到現在開價1368萬元。

承接案件的遠見房屋謝濱展分析：「屋主取得價落在1289萬元，再加上各式稅金、過戶等成本費用，成本價格落在1320萬元上下，有買家出價1280萬元，江小姐還是無法接受。」

▲近期海線新成屋屋主因房子降價2次還是賣不掉，相當焦慮。（圖／翻攝【房仲日常】謝濱展-阿濱）

實際上謝濱展也分析：「該物件雖然是高樓層，但鄰地未來將興建大樓，又位於海線，供給量大，如果要處理還是得降價出售。」但謝濱展同時也認為：「在大利多尚未消失前，也建議可以持有5~10年，畢竟不動產長期看好。」

江小姐也透露：「當初買這間房是要自住，但後續工作調動，沒有到海線上班，所以才想出手賣掉，更聽到很多聲音說我破壞社區行情。」她也說：「現在因為房貸壓力，我不喜歡我同事，但也無法離職。」

江小姐：「我每天都在想我房子會不會賠售、能不能安全下車，睡覺都要用安眠藥做輔助。」

在這波景氣波動下，謝濱展說：「很多屋主都心情不好，但實際上從業人員的心情也是一樣，需要承接屋主的心聲並適時給予安慰，市況上確實不少人資產卡在房地產上。」他認為：「總有一天景氣是會回來的。」

▲近期不僅房地產市場承壓，買賣雙方以及房仲業者都面臨到不少壓力。（圖／讀者提供）

而另一個房仲也私下透露心聲，近期確實不論買房、賣房都須面臨到屋主、購屋族的情緒波動，他透露：「有一名老師想趁近期房市景氣下行看房，但受到限制貸款的大環境因素，我禮貌的問了他名下有無房產、自備款的金額後，竟被大罵還揚言報警投訴。」

「買方認為我在窺探她的隱私，調查財產，即便解釋了現在環境差異，仍被惡言相向，更揚言要報警提告詐騙，不僅傻眼也欲哭無淚。」

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！ 律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」