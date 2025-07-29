ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

記者陳筱惠／台中報導

近期買房貸不到款、賣房賣不出去的情況，讓市場相當焦慮，台中就有房仲有感「焦慮感」已經蔓延社會各個階層，就有一名江小姐位於海線的新成屋，降價2次還是無法順利出售，日夜擔心甚至要使用安眠藥才能入睡。

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！　律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近期買房貸不到款、賣房賣不出去的情況，讓市場相當焦慮。（圖／讀者提供）

據了解，這間讓江小姐睡不了覺的房，位於沙鹿海線，過去取得的成本價格1289萬元，3房格局，含車位權狀面積49坪，拆算單價落在29.6萬元上下，一路從開價1438萬元降價到1398萬元、到現在開價1368萬元。

承接案件的遠見房屋謝濱展分析：「屋主取得價落在1289萬元，再加上各式稅金、過戶等成本費用，成本價格落在1320萬元上下，有買家出價1280萬元，江小姐還是無法接受。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期海線新成屋屋主因房子降價2次還是賣不掉，相當焦慮。（圖／翻攝【房仲日常】謝濱展-阿濱）

實際上謝濱展也分析：「該物件雖然是高樓層，但鄰地未來將興建大樓，又位於海線，供給量大，如果要處理還是得降價出售。」但謝濱展同時也認為：「在大利多尚未消失前，也建議可以持有5~10年，畢竟不動產長期看好。」

江小姐也透露：「當初買這間房是要自住，但後續工作調動，沒有到海線上班，所以才想出手賣掉，更聽到很多聲音說我破壞社區行情。」她也說：「現在因為房貸壓力，我不喜歡我同事，但也無法離職。」

江小姐：「我每天都在想我房子會不會賠售、能不能安全下車，睡覺都要用安眠藥做輔助。」

在這波景氣波動下，謝濱展說：「很多屋主都心情不好，但實際上從業人員的心情也是一樣，需要承接屋主的心聲並適時給予安慰，市況上確實不少人資產卡在房地產上。」他認為：「總有一天景氣是會回來的。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期不僅房地產市場承壓，買賣雙方以及房仲業者都面臨到不少壓力。（圖／讀者提供）

而另一個房仲也私下透露心聲，近期確實不論買房、賣房都須面臨到屋主、購屋族的情緒波動，他透露：「有一名老師想趁近期房市景氣下行看房，但受到限制貸款的大環境因素，我禮貌的問了他名下有無房產、自備款的金額後，竟被大罵還揚言報警投訴。」

「買方認為我在窺探她的隱私，調查財產，即便解釋了現在環境差異，仍被惡言相向，更揚言要報警提告詐騙，不僅傻眼也欲哭無淚。」

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！　律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」

關鍵字：房市台中降價海線安眠藥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

豪雨停班日拆除巨型玻璃球　地標改推新案站上5字頭

受鋒面及西南氣流影響，南部出現豪大雨，29日高雄停班停課，有網友發現高雄明誠路地標之一「不老莊園」竟在風雨中拆除，整顆在屋頂巨型玻璃球由起重機吊起，不少在地人都驚呼「這麼大一顆」，據了解，該地之後將推新案，均價站上5字頭。

34分鐘前

上半年移轉年減26%　全台唯一正成長區在苗栗　

根據內政部統計，2025年上半年全台建物買賣移轉棟數僅剩13萬棟，年減幅高達26%，為近年來罕見的跌勢。其中，基隆市、新竹市的交易量跌幅更超過4成，創下2006年有紀錄以來同期新低，信義房屋專家反觀察到「繼承」與「贈與」移轉則持續上升。

2小時前

羅宋麵包熱潮過　烘焙名店老闆新莊百坪宅遭法拍

羅宋麵包品牌「創盛號」在去年正式倒閉，引發熱議，如今老闆的新莊豪宅也淪為法拍，該戶豪宅抵押債權金額高達5483萬元。他在2019年以4260萬元購入，權狀百坪，如今一拍底價4867萬元，專家認為成功脫標可能性不高。

5小時前

做不到1年「放棄竹科高薪工作」回台北！他曝1原因　全場爆共鳴

竹科是台灣人均收入最高的地區，只要到上、下班時間，路上全都是車子，塞得水泄不通，一名網友表示，好友在竹科上班，雖然薪資不錯，但是無法適應新竹的生活，做了幾個月就辭職回台北，不禁好奇「台北人真的不適應新竹生活嗎？」對此，一票人有感，「交通跟生活機能真的很難習慣」。

6小時前

北越經濟起飛在即　宏福進軍房產

鞋業大廠-宏福實業集團，鞋履產能排名全球第2，今年起集團開始跨足房地產業，在台、越兩國推出高檔建案，其中越南首案已獲30%外國人名額銷售核准，基地座落經濟發展迅速的海防市中心，主打湖景首排，十足吸睛。

6小時前

便宜貨在哪？Q2推案量年減27%　單價反創新高

在政策調控及買氣衰退雙重夾擊下，第2季台灣房市價量呈現脫鉤現象。據統計，六都及新竹地區的總銷金額達5607億元，年減27%，但開價及成交單價雙雙再創單季新高，專家表示，多數建商對價格仍有堅持，消費者若期待撿便宜恐怕還需再等等。

7小時前

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

近期買房貸不到款、賣房賣不出去的情況，讓市場相當焦慮，台中就有房仲有感「焦慮感」已經蔓延社會各個階層，就有一名江小姐位於海線的新成屋，降價2次還是無法順利出售，日夜擔心甚至要使用安眠藥才能入睡。

8小時前

196億呆帳新進度　中鼎：GCEH重整計劃通過

中鼎（9933）在美國所承攬的BKRF工程，196.04億元款項無法如期拿到，公司面對重大危機。今（29日）有新進度，中鼎表示，法院通過GCEH重整計畫，與聲請重整時所提送的內容並無太大差異，目前各方持續進行合約條款協商並最後確認。

11小時前

代書收15萬元簽約金後過世了！男買房卡關　怒告房仲返還佣金

台北市一名石姓男子113年透過房屋仲介劉男購買新北市一處房屋，並由劉男找代書前來簽約，未料石男支付簽約金15萬元後，代書卻過世，生前未將該筆款項存入履約專戶，導致交易無法繼續進行；而房仲劉男拿到佣金後也不處理，最後由石男自行貼錢完成過戶。石男不滿劉男收取報酬後卻未完成仲介，因此提告，請求返還15萬元不當得利(仲介費)。台北地院法官審理後，駁回石男請求。全案可上訴。

22小時前

首爾房價狂飆創新高！地方城市「4年崩跌」淪房市沙漠　恐同時沉淪

南韓房地產市場正面臨嚴重兩極化現象：首爾房價飆升、創下新高，然而地方城市卻連續4年走跌，不僅買賣難以成交，連租賃市場也陷入停滯。

22小時前

【泰格與雪兒】朋友可以當同事嗎

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

建商連環倒、都更案也貸不到　產..

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋..

地產30年老將嚇壞　200戶社..

桃園房超心動！「車位半價賣」她..

做不到1年「放棄竹科工作」1原..

「1里1社區」1200戶僅1戶..

14年客家餐廳突歇業　房東月開..

代書收15萬元簽約金後過世了！..

高樓層建案變多　一票讚「景觀超..

羅宋麵包熱潮過　烘焙名店老闆新..

ETtoday房產雲

最新新聞more

豪雨停班日拆除巨型玻璃球　地標..

上半年移轉年減26%　全台唯一..

羅宋麵包熱潮過　烘焙名店老闆新..

做不到1年「放棄竹科工作」1原..

北越經濟起飛在即　宏福進軍房產

便宜貨在哪？Q2推案量年減27..

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋..

196億呆帳新進度　中鼎：GC..

代書收15萬元簽約金後過世了！..

首爾房價狂飆創新高　地方「房價..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366