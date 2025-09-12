租屋2個月「蟑螂大爆發」　她半夜崩潰逃家：該搬嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友租房短短兩個月，突然面臨「蟑螂大爆發」的窘境，先前半夜，她才點水煙清出5隻屍體，怎料只清淨了一天，半夜又有蟑螂蹤跡，讓她理智線斷裂，崩潰直呼「到底該不該搬家！」

網友在Dcard提到，租屋2個多月，突然蟑螂大爆發，之前半夜點水煙一次，清了5隻屍體，隔天過上一天開心的日子，「心想著剛弄完應該可以清靜一陣子吧？我把能封的地方都封了，結果當我要開心睡覺時，因為沒戴眼鏡雙眼朦朧，看到牆壁上有一個奇怪的黑色點點，就知道大事不妙了。」

當她確定是蟑螂後，直接逃出家門，接著去買了一個水煙，默默丟進去後，便找了間旅宿過夜，原PO不禁無奈直呼，「好討厭，到底該不該搬家，還是我其實已經快抗戰成功了？我有點一點絕，清完的時候點上的，當然知道藥效沒這麼快，只是我真的快崩潰了。」

對此，網友們紛紛回應，「我直接放棄租屋搬回老家」、「用一點絕才對吧，一隻死了，其他吃屍體繼續死，整窩蟑螂殺光光，可以安靜兩三個月」、「再等個一兩周，看看一點絕的效果吧，一點絕真的很神，你可以抱點希望」、「以前租屋處冰箱發現強強（蟑螂）蹤跡，我直接拔插頭不用了，給牠們住，拜託別煩我」、「你可以用漂白水倒在排水管裡面」。