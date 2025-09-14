家住1樓「門口僅3階小樓梯」爸爸爬不了！過來人有感：電梯很重要

▲電梯。（圖／記者許力方攝）



記者施怡妏／綜合報導

前媒體人兼作家黃大米分享一段故事，早上遇到一名拄著拐杖的老伯伯，請她幫忙叫計程車，她不禁感嘆，老伯伯當初買靠山坡上的房子時，一定沒有想過，有天會行動不便需要拄拐杖，提醒要買自住的人，「樓梯真的是老年人的考驗」。貼文曝光，一票網友有感，「65歲以後就知道，每一階都是考驗！」

黃大米在臉書發文，早上外出時遇見一位拄著拐杖的老伯伯，對方請求協助叫計程車，居住地叫車困難，打了三通電話都叫不到，後來請超商店員幫忙才成功叫到車。目送老伯伯上車後她心有所感，「老伯伯當年買這一區山坡上的房子，一定沒想到自己有天會年邁到不良於行，而我當年也是如此。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃大米坦言，經歷過照顧生病父親後，對樓梯與斜坡有了不同想法，即便住家已經位於一樓了，只是門前有三個小小階梯，無扶手輔助，就讓生病的父親難以自行上下；因此她強烈建議，若是買房自住，一定要將年老之後行動不便的問題考慮進去，「樓梯真的是老年人的考驗。」

此外，她以過來人的身份分享裝潢經驗，家裡要裝潢時，「真的不要輕易跟設計師說你不急，因為到最後你會發現，工程會一再延宕，延宕到你會理智線斷掉，延宕到你會覺得很急很急。」

貼文曝光，掀起網友討論，「生病無法爬樓梯、搬東西有電梯真的方便許多！尤其年紀大了，真的需要電梯」、「年輕人絕對不會想太多、不管你是大樓有電梯、還是平房裡面最好是無障礙設施、尤其是廁所、當新房、裝修一定要好好設計」、「之前車禍左腳手術裝石膏固定，出院回家時也是無法上下樓梯」、「我家也是一樓門口有三層樓梯，父母年邁後，連三層樓梯都很吃力，最後做了醜醜的斜坡讓輪椅能進出」。