銀行趁亂打劫？　首購族爆：有條件放貸成潛規則

▲房貸水位嚴重不足，民眾向銀行申辦貸款時，有條件式的核貸是公開的祕密。（本刊資料照）



圖文／鏡週刊

銀行貸款水位不足，新青安排撥更是排擠首購族額度，原本該輕鬆過關的首購族面臨被斷頭壓力；多位首購族向本刊表示，為了「搶貸」只能為難接受銀行開出條件，為的是提升內部評分數，但對財務壓力已經相當沉重的房貸族來說，無非雪上加霜。

首購族小文（化名）半年來為「搶貸」疲於奔命，「聯徵拉了又拉，上面是滿滿的努力⋯」小文說，一來擔心違約賠錢，二來受盡銀行的冷言冷語，「真的累了，建商願意解約，就算被占便宜，也感謝手下留情。」最後，小文簽署「放棄優先承購買權切結書」，和建商達成協議賠付10萬元違約金。

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回顧這半年，小文前後探詢不下10間金融金購，像是新光銀、台北富邦銀、中國信託銀、玉山銀、農會、國泰及富邦人壽等，拿到的利率落在2.9%到3.1%之間，而貸款成數僅能給到7成，「有的不是以貸款水位不足婉拒收件，不然就是說我們達不到新的申貸標準，另開出一些條件要我們買單。」

事實上，小文面臨的狀況正在全台各地上演。33歲首購族于小姐在基隆買下預售案做為結婚房，「原本講好『整批房貸』由華南銀行承作，但是建商卻通知說銀行不配合了，叫我們自己找銀行。」于小姐心急如焚，找台銀、高雄銀、第一銀等銀行申貸都碰壁，「銀行說估不到那個價，算下來只有合約價670萬元的6成而已，100多萬元的缺口我只能跟男友湊錢、向父母借錢。」

房貸族人在冏途，銀行扛著「限貸令」的祭旗，有條件式的核貸則是公開的秘密。桃園首購族洪先生買在大園建案，約好申辦整批房貸由合庫銀承作，「但合庫銀要我們綁房貸壽險才可貸40年，寬限期給1年，成數也不保證給足8成，且房貸壽險只能選擇保費較高的『平準型』，有的鄰居手頭較緊，想選擇保費較低的『遞減型』，合庫銀則拒絕辦理。」

洪先生納悶，自己的年紀才39歲，要貸款的房子又是剛完工的新成屋，「年齡和屋齡都很年輕，以我的資格不綁商品也能貸到40年，為何要逼我們只准買這個、不能買那個？」

小文也遇到申辦貸款時，銀行端出各式配套花樣，「像是台北富邦銀行採客戶分級制，存款需達到300萬元以上，才有機會拿到8成貸款；新光銀行存款基數至少要3個月，我能做的就是向朋友周轉30萬元養紀錄。」她說，就連拉入是職業軍人的兒子作為保人也沒用，「最初整批送件銀行，窗口有給房貸壽險申購單，但因為不習慣加購金融商品，也就不了了之，後來親友跟我說，加購能提高銀行內部評分，拿到8成貸款機率較高，才知道是潛規則。」

為了拉出漂亮業績，銀行趁火打劫坐地推銷各式商品的情況時有所聞，不過對買房民眾而言，沉重的購屋壓力已經讓人疲憊，卻還要同時完成「加價購」才能被放行，雪上加霜的現實讓民眾很是無言。



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