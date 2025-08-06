台南在地大咖搬2億現金　再出手掃進中西區370坪地

▲實登揭露，中西區環河段共3筆土地5月出現新交易，合併總面積約370坪，總金額2.1億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

中西區為台南最熱鬧的蛋黃區，不僅開發商爭相插旗，近期傳產業也傳出購地訊息，實登揭露，中西區環河段共3筆土地5月出現新交易，合併總面積約370坪，總金額2.1億元，換算每坪單價約57.87萬元，信義房屋專家表示，區域行情落在60~70萬元。

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根據實登公布，5月中西區中華西路二段有3筆環河段土地，合計以2億1671.9萬元現金售出，共374.49坪，賣家為林姓自然人，土地為住宅區，換算土地單價57.87萬元，目前仍為空地。據查，新買家就是義安聯合股份有限公司，該公司代表人也是港香蘭藥廠代表人蔡家安。

信義房屋台南民生店店長張榮表示，中華西路沿線有不少店家，並鄰近台南市政中心，生活機能完善，距離星鑽特區也不遠，可享受未來區域發展紅利，相較星鑽特區地價已達120萬元的水準，目前該區地價約60~70萬元，吸引買家卡位。

▲中華西路沿線有不少店家，並鄰近台南市政中心，生活機能完善。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，2020年港香蘭藥廠曾以2億4974.4萬元入手附近中華東路三段店面，也是採現金無貸款入手，該店地坪290坪，換算地價86.11萬元，目前為車之輪汽車百貨承租，預估租金約35萬元，換算投報率約1.6%，租期則未透露。

在地仲介說：「當初港香蘭以資產配置角度出手，該店可先收租，也能自用當展示中心，加上商圈具發展優勢，土地價值性高，能養地兼收租，此次購地應也是循相同模式。」

台灣房屋永華市政加盟店店東吳權峰分析，台南土地市場受信用管制影響，與住宅相同，現在也回到買方市場，出現10~15%的議價空間，研判新買家應是伺機卡位，雖然取得價格不是特別便宜，但舉凡規劃企業總部、展示中心、出租等用途很多，也算是進可攻退可守。」

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