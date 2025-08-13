公務員一次入手嘉義、新營2戶預售　最終選擇曝光

▲有網友發文，分享自己8月在嘉義市湖子內重劃區及台南新營各購入1間預售屋，擔心後續資金壓力。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

PTT有網友發文，分享自己8月在嘉義市湖子內重劃區及台南新營各購入1間預售屋，2間成交價分別為860萬元與911萬元，預計2028年Q2、Q3陸續完工，並自曝是公務員，年薪66萬元，不過因擔心後續資金壓力，忍不住上網詢問網友建議，最後決定解約1間。

原PO表示，他8月入手嘉義湖仔內與台南新營共2戶預售屋，皆為2房2衛1廳，成交價分別為860萬元與911萬元，皆在今年開工，2028年分別有1間Q2完工、另1間Q3完工，2間都已經付完訂金，合計20萬元。

他自曝目前為5職等公務人員，年薪約66萬元，預估3年後可達70萬元。現有資金約670萬元，若3年內將閒置資金投資ETF，期望可滾至700萬元。不過3年後在扣除各項房款後，仍不足約164萬元，他坦言恐面臨資金缺口，只能選擇1間申請首購房貸，另1間則需向家人借款或尋求保證人。

PO文一出引來熱烈討論，最後在網友建議下，決定退訂嘉義市湖子內預售屋，並獲建商全額退還訂金。

他坦言，本來希望透過調薪、股市投資與家人支援入手2間預售屋，進而出租收租，但最終考量風險過高而放棄。他感嘆，嘉義市湖子內重劃區長期發展看好，但目前房價已達每坪32~35萬元，直呼「薪水真的趕不上房價」。

▲若嘉義、新營2選1，可依購屋目的與自身居住的生活圈而定。（示意圖／記者張雅雲攝）

台南市代銷公會理事長佘光宗建議，若嘉義、新營2選1，可依購屋目的與自身居住的生活圈而定，若純粹投資並看重長線增值，傾向保留新營案，原因在於該區機能成熟、重大建設可期、價格穩定度高；湖子內雖具發展潛力，但嘉義歷經台積電帶動房價爆漲，短期漲幅可能有限。

佘光宗表示，新營被視為北台南副都心，早期是台南縣政府，被視為市政中心，生活機能完善，且還有新營車站、新營轉運站，鄰近國道1號等交通優勢，近年房價持續緩漲，加上國家圖書館南部分館預計2026年在新營完工，可望帶動周邊生活圈與房市熱度。

佘光宗說：「新營交易以在地剛需為主，缺乏大量外來投資客炒作，價格基礎相對穩固，屬於緩漲型市場，不易因景氣波動大幅回跌。」

