北市46年老社區免全拆！　雙子星大樓試辦「整建維護」大變身

▲士林雙子星大樓46年老社區回春。（圖／北市都更處提供）

記者陳致平／台北報導



老舊社區不一定要拆除重建，透過整建維護一樣能再現新風貌！位於台北市士林區的「雙子星大樓」申請參與北市府「公辦整建維護試辦計畫」，在市府輔導與住戶凝聚共識下，已於8月23日順利完成建築師評選，未來將進行外牆整新工程，預計再次成為捷運芝山站旁的地標亮點。

台北市都市更新處表示，相較於耗時且成本高昂的都市更新拆除重建，整建維護措施如增設電梯、外牆拉皮、結構補強等，工期較短、經費需求較低，且住戶不必搬離，就能有效改善生活環境，使建築物使用年限延長至少20年以上。

▲雙子星大樓社區大樓整維後成果模擬圖 。（示意圖／北市都更處提供）

士林區的「雙子星大樓」為兩棟14層樓的住宅社區，屋齡高達46年，共有220戶。因地處捷運芝山站旁，緊鄰文林路與福國路交會口，是士林的重要地標之一。由於年久失修，外牆磁磚老化導致公共安全隱憂，加上社區居民一致同意，順利爭取到市府補助，並依採購法規定公開招標徵求建築師，才完成此次評選。

都更處指出，雙子星一案獲選的建築師將依據社區建築特色、周邊環境條件及居民需求，撰擬整建維護事業計畫書，並於下半年依《都市更新條例》提送市府審查。審查重點除包括公共環境改善效益，也會評估是否導入符合永續發展概念的綠色工法。

市府期待，雙子星大樓的改造不僅能提升居住安全與生活品質，更能成為大型社區推動整建維護的示範案例，帶動士林地區環境再升級。