新北中和、土城社宅又+1！ 千戶估明年動工

▲土城基地預計蓋420戶社會住宅。（圖／翻攝自新北市政府城鄉發展局）

記者李芷萱／綜合報導

新北市政府日前宣布，位於中和區盛昌段及土城區板院段的都市計畫變更案已通過，未來兩地預計興建社宅，並結合交通、停車等設施，完工後可為在地提供超過一千戶的居住單元。

據了解，內政部先前已經通過中和區盛昌段及土城區板院段的都市計畫變更案，中和盛昌段基地位於圓通路369巷附近，未來興建成社宅後預計規劃605戶居住單元，同時保有約220席左右公有汽車位，可滿足更多民眾居住和停車需求，該基地交通機能完善，除了鄰近國三中和交流道，步行10分鐘也可抵達萬大線LG07連城錦和站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

土城區板院段基地則是位於金城路二段與青雲路口，原本是逾期車輛放置場，未來蓋成社宅後可提供約420戶居住單元，並規劃220席公有汽車位，還會興建日照中心等設施，交通方面步行3分鐘即可到捷運LG10站，且位於清水生活圈，交通機能便利。

目前兩處社宅已完成前期規劃，預計明年正式動工。城鄉發展局長黃國峰也指出，中和和土城兩處社會住宅皆強調生態、淨零碳排、無障礙設計，未來也將規劃開放空間，為住戶和居民提供休憩場所。

▲中和基地預計興建605戶社宅。（圖／翻攝自新北市政府城鄉發展局）