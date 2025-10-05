她花3萬「買1家電」超值得！網讚爆：家中一定要有

▲原PO以前都自己洗碗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

習慣自己洗碗，還是會交給洗碗機呢？近日有網友發文分享，她原本覺得洗碗機算奢侈品，且擔心買了會閒置，因此遲遲沒有下手，但後來在因緣際會下購入後，才發現CP值很高，還因此多出了一些自己的時間，慶幸有把錢花下去。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「洗碗機真的需要嗎？決定當個聽勸的人」為標題發文，提到吃完晚餐後，她都要陪小孩複習功課，等孩子睡著後才開始洗全家的碗，常常忙到深夜，幾乎沒有屬於自己的時間。但即便如此，當時她因為認為洗碗機很奢侈，所以仍遲遲沒有入手。

原PO說，後來是因為她實在太累，再加上看到不少人推薦，她才決定花3萬多元買洗碗機。自此之後，原PO只要在吃完飯後按下按鈕，洗碗機就會運作，且洗完後還會自動開門、自然風乾，不用特別顧它。這樣的經驗就讓她慶幸，還好後來還是買了洗碗機，她終於能擁有一些自己的時間。最後她也拋問，大家覺得還有什麼家電必買呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「洗廚房必備洗碗機，第二名的話很推廚餘機，省下了不少清理的時間」、「會自動開門真的方便很多，不然忘記開門，碗盤就會濕濕的悶在裡面」、「洗碗機超過3人以上好用，但人數少碗也少洗掉不過3分鐘就還好」、「洗碗機真的是偉大發明，每個人家中一定要有的」。還有網友說，「洗碗機、掃地機器人、塔式洗脫烘，家庭和諧三神器」、「洗脫烘、掃地機器人、洗碗機，人稱婚姻三機」。