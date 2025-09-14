北市水源路二、三期460戶都更審議通過　預計完工時間曝

▲水源路都更案審議通過。（圖／翻攝自台北市住都中心）

記者李芷萱／綜合報導

由台北市住都中心負責推動的「水源二、三期整宅公辦都更案」，日前正式通過審議，最快可以在120年完成重建，這也是北市住都中心首件整合招商成功的案件，也是北市公辦都更案中私有產權規模最大的社區。

位於台北市中正區水源路的「水源二、三期整宅公辦都更案」，在107年由市府設立工作站和進行住戶意見整合，並在110年6月正式成為公辦都更實施者，期間雖經歷新冠疫情，但住都中心仍持續協調整合，並在112年完成公開徵求出資者，113年5月24日進行續審，據悉社區選屋比率高達94.57%，都市設計審查如今順利通過，具有相當指標性意義。

日前也有住戶到現場旁聽審議，希望能早日完成重建，據悉水源整宅屋齡約60年，房屋有壁癌、漏水、屋頂水泥掉落等狀況，由於社區老舊又曾經發生電線走火，民眾經濟條件有限難以搬遷，如今都更案審議通過，目標在120年完成重建。

水源二、三期整宅是住都中心首件整合及招商成功的整建住宅案，也是臺北市公辦都更中最大規模的私有產權社區。此外，包括南機場整宅單元3、斯文里二期整宅等基地也陸續招商中，住都中心目前也協助南機場整宅單元4、5、斯文里一期及信維整宅等社區整合公辦都更意願，期望將招商經驗擴展至更多整宅基地。