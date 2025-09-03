林書豪代言的新社區有恐怖電梯！　住戶沒人敢搭

▲桃園市八德區新建案「鴻承寫森」今年中才剛交屋，卻狀況頻傳、不少設施接連故障，讓住戶不堪其擾。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園市八德區新社區「鴻承寫森」以面千坪公園的樹海景象聞名，吸引許多小家庭入住，179戶幾乎完售，而住戶們今（2025）年中開始陸續搬進，原以為能開始幸福生活，社區電梯卻幾乎「週週壞」，更5、6次關人，住戶被嚇到「有電梯搭不得」，寧可靠自己的雙腳上下樓，向建商反映卻被敷衍以對，找來議員會勘卻被拒之門外，住戶們也因此怨聲載道，希望建商能還他們安全的家。

據了解，鴻承寫森位於八德重劃區，距離正興建中的捷運G01站約10分鐘路程，步行7分鐘到國小、步行6分鐘到國中，且該社區面3800坪的豐德公園，主打樹海景色、學區完整，加上附設閱覽室、健身房、兒童遊戲室等公設，35.4萬元的成交均價也沒有嚇退消費者，開賣後便吸引許多小家庭賞屋，如今179戶幾乎完售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而鴻承寫森於2025年落成，買家們從年中開始陸續搬進，住戶都期望能在此安居樂業、安身立命，沒想到交屋後竟問題不斷，每日搭乘的電梯更成為不定時炸彈。

「搬進來後每週都壞，最嚴重的時候說天天故障也不誇張。」住戶阿國（化名）表示，他5、6月間帶著妻兒和長輩入住，起初對社區硬體設備還充滿期待，沒想到看似嶄新的社區竟是「敗絮其中」。

據了解，該社區採用永佳捷（MASADA）裝設的電梯，而永佳捷是知名大廠，還請來前NBA球星、新北國王隊員林書豪當代言人，其產品卻是連出狀況，包括梯門關不嚴、按鈕沒反應、停在某層樓叫不上來，連最基本的安全都成為奢望。

「我自己就被關在電梯過，如今每個人搭乘都提心吊膽。」阿國說，當他被關在電梯內，曾試圖求救，社區卻沒有救援的標準作業流程，等約5分鐘後，電梯門才緩慢打開，難以想像若是長輩或孩童搭乘遇上此狀況將多麼驚險。

▲住戶剛住進「鴻承寫森」，就發現梯廳指示燈脫落，得靠膠帶來固定。

阿國提到，電梯關人事件在交屋的數月間便發生過5、6次，還有人在電梯內遇上大力震動，且電梯關門時常發生驚悚噪音，還有多樓層梯廳的指示燈掉落，以膠帶勉強固定，種種事件讓住戶們不寒而慄，低樓層住戶乾脆選擇靠著自己的雙腳爬上爬下，明明是新社區，卻宛如住在老公寓中。

「跟管委會反映，他也只會叫我們填報修單，被關電梯裡也是只會說填報修單。」阿國說，住戶們多次反映電梯出狀況，本該為住戶爭取權益的管委會卻是應付了事，要住戶們寫單修理，而永佳捷維修人員時常是「早上來、下午又出狀況」，師傅們也開始擺爛敷衍，住戶忍無可忍，向市議員朱珍瑤陳情，朱珍瑤原要帶公家機關上門會勘，卻被拒之門外。

阿國表示，如今管委會5個委員中，當中2位是代銷經理的家屬，還有一位是社區工務，單純住戶僅佔2席，建商和代銷早已操控管委會，因而導致住戶們求助無門、孤立無援。

阿國說，除了電梯狀況百出，還發生水塔馬達故障、地下室漏水等狀況，而如今公共設施正在陸續點交，住戶們更擔心在管委會操控下，公設點交後建商便能甩鍋卸責，這才將此事公諸於眾，希望建商能面對施工品質並加以補救，還給住戶們安全的家。

朱珍瑤也呼籲市政府加強監督，重視居住品質、建商品質，讓民眾可以住得安心。

▲永佳捷為電梯大廠，還請來籃球明星林書豪代言，其在鴻承寫森社區安裝的電梯卻是連出問題。

鴻承建設謝姓現場銷售經理表示，電梯確實剛啟用時因有些許髒污，導致按鈕卡住而無法到其他樓層，都有做正常修繕，廠商8月中旬來做全盤檢測後，就沒再產生停駛狀況。

謝經理表示，目前公共建設尚未點交，建商都將負起責任，此外，議員會勘並非被拒之門外，而是管委會提供相關資料給議員看後，他們就決定不來，而管委會中的確有2位是代銷公司家屬，但他們都是住戶而非投資客，因沒人出來選才想要服務社區。

永佳捷則表示，對電梯使用上造成社區住戶諸多影響，致上十二萬分歉意，為了徹底改善住戶用梯品質，永佳捷秉持著客戶滿意度，經過不斷檢討與查核更換的零件中，判定主要為電梯前期因工地不可抗力因素，影響電梯品質以及後續一連串故障無法根治的情況。

永佳捷強調，秉著負責任態度，8月20日已決定進行該社區4台更新，包含井道控制電路板全面更新、線纜線材更新等由永佳捷全面吸收，以達到穩定用梯品質，而目前4部電梯產權尚屬開發商所有，開發商也決議將電梯全部更新完畢，並經第三方檢驗測試無誤後，正式點交予管委會，現已排定9月10日起展開2個月的電梯更新工程。

延伸閱讀

▸ 恐怖電梯2／管委會委員竟是代銷家屬！ 公設亂點交、住戶求助無門

▸ 不輸零九1／直擊！憲哥「無緣女兒」有新戀情 妙莎牽羅志祥愛徒深夜同回愛巢

▸ 原始連結