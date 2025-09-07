可申請租補下句「須外加租金10%」　他開批爆共鳴：黑市真可笑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在逛租屋網，卻看到物件明明寫「可以申請租屋補貼」，後面卻補一句「須外加租金10%作為屋主稅費補貼」，讓他不禁直批「租房黑市」很可笑，「納稅本是屋主法律義務結果，結果他還要收10%的補貼，完全就是理所當然的樣子」，話題引發討論。

有網友在Dcard發文「#租屋奇談 台灣房東為何如此不要臉」，發現一間2房1廳1衛的房子，1個月租金是2萬5千塊，說明欄中寫下「可以申請租屋補貼，須外加10%租金作為屋主稅費補貼。」

這讓原PO很傻眼，「台灣租房黑市真的很可笑，租戶拿補助要入戶籍，入戶籍拿補助，屋主會被查稅」，可納稅本是屋主法律義務結果，結果還要收10%的補貼，還理所當然。他覺得最可笑的是，「很多屋主早就把你拿補貼，直接疊加到租金上面。」變成政府補助越多，有些房子的租金卻越貴，「原本是要讓住戶可以減輕壓力的，結果屋主每一個都想分一杯羹。」

貼文引發討論，許多人也覺得無奈，「租補還是小事，有的連電費都要賺」、「就是市場供需造成的，既然有人願意花更多錢租，房東租得出去，怎麼還會租你便宜？」「我的房東還給我AB合約，要我拿租金低的去申請租補」、「沒錯沒錯沒錯，最近遇到黑心房東真的氣死。」