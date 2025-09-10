ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

首購族裝潢血虧6位數「換一地保護墊」　業者稱不實喊告

▲▼ 北屯鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲賴小姐4年前斥資700萬元購買北屯區預售2房新屋，卻在裝潢階段疑似遭遇「裝潢蟑螂」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中一名首購族賴小姐，4年前斥資700萬元購買北屯區預售2房新屋，卻在裝潢階段疑似遭遇「裝潢蟑螂」。她透過賣屋業務介紹，與台中寶雄室內設計公司簽約，沒想到對方工程未完工，只留下滿地「保護墊」後，就藉故不完工，記者求證時，對方直接揚言提告。

賴小姐說：「當時透過賣屋業務介紹，預計以45萬元完成全室精裝修，工程施工期限114年3月17日起至114年4月30日止。工程總價415000元內容包括木作、系統櫃、水電及玻璃工程。4月先支付20多萬元，但對方進場後，鋪設地板保護墊及部分電線，裝了窗簾盒、冷氣包管，隨即態度消極，至今連社區規定的施工背心800元都未歸還。」

至今，賴小姐只能繼續租屋，額外多付5個月、共逾6萬元房租，整體損失直逼30萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼實際查詢寶雄室內設計公司，有公司登記、名片及精美官網，但實際查詢經濟部，該公司登記顯示「停業以外非營業中」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

實際查詢寶雄室內設計公司，有公司登記、名片及精美官網，實際查詢經濟部，該公司登記顯示「停業以外非營業中」，賴小姐說，對方避不見面、電話不接，甚至不退還款項。她無奈指出：「辛苦繳房貸卻還要負擔租金，原本期待的新家成了煩惱來源，這根本是房市詐騙蟑螂！」

賴小姐蒐集證據後於7月報警處理，雖然對方曾短暫現身，但態度消極且拒絕協商，後續繫寶雄室內設計負責人莊男傳訊給賴女老公表示：「因為已經接近農曆7月趕工月，目前組裝師傅真的排很滿，他們目前排到要9月多了，我這邊提議兩個方式處理：第一 、 我板材跟五金出過去給你們自行找師傅組裝，補足板材費用即可。第二、 不出貨但訂金他們也不會退。」看似並無要安裝、也無退款意願。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲賴小姐新家預計4月底完工，沒想到至今9月，只留下滿地「保護墊」。（圖／投訴人提供）

實際寶雄室內設計負責人莊男，他對一切包含施工未如期、板材問題回應：「這通電話已錄音，沒關係，我有錄音他既然有做這種投訴，不符合事實，對第三方透露，我會提告。」記者進一步追問：「哪裡不符合事實？」

莊男則說：「我不需要跟你解釋，我只要搜集他有跟第三方說不符合事實的證據就可以了。」記者再進一步詢問：「那請問交屋期限到底是什麼時候？還是實際上公司做了什麼樣的工程？」莊男認為這些應該要詢問投訴人，拒絕回答。

眼見事件就是一場羅生門，賴小姐則相當無奈的說：「我只是想要拿回我已支付的款項。」

對此，室內設計師周縉德說：「若廠商惡意拖延或失聯，可依合約違約條款求償，屋主也應盡快尋找新工班接手，減少損失。他提醒民眾，簽約前務必確認工程進度、付款方式及保障條款，不要因熟人推薦而掉以輕心。」

面對裝修蟑螂，住宅消保會顧問吳翃毅認為：「有些裝修公司經營不善導致惡性倒閉，甚至官網、作品集都可能造假，提醒屋主可自行蒐證提起小額訴訟。他呼籲政府推動『住保履約』專戶制度，讓裝修款項由銀行信託管理，以保障消費者權益並杜絕類似詐騙。」

關鍵字：裝修詐騙台中房市惡夢消費者權益詐騙案裝潢北屯裝修保護墊人間爭發

首購族裝潢血虧6位數「換一地保護墊」　業者稱不實喊告

