首購族裝潢血虧6位數「換一地保護墊」　業者稱不實喊告

▲賴小姐4年前斥資700萬元購買北屯區預售2房新屋，卻在裝潢階段疑似遭遇「裝潢蟑螂」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中一名首購族賴小姐，4年前斥資700萬元購買北屯區預售2房新屋，卻在裝潢階段疑似遭遇「裝潢蟑螂」。她透過賣屋業務介紹，與台中寶雄室內設計公司簽約，沒想到對方工程未完工，只留下滿地「保護墊」後，就藉故不完工，記者求證時，對方直接揚言提告。

賴小姐說：「當時透過賣屋業務介紹，預計以45萬元完成全室精裝修，工程施工期限114年3月17日起至114年4月30日止。工程總價415000元內容包括木作、系統櫃、水電及玻璃工程。4月先支付20多萬元，但對方進場後，鋪設地板保護墊及部分電線，裝了窗簾盒、冷氣包管，隨即態度消極，至今連社區規定的施工背心800元都未歸還。」

至今，賴小姐只能繼續租屋，額外多付5個月、共逾6萬元房租，整體損失直逼30萬元。

▲▼實際查詢寶雄室內設計公司，有公司登記、名片及精美官網，但實際查詢經濟部，該公司登記顯示「停業以外非營業中」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

實際查詢寶雄室內設計公司，有公司登記、名片及精美官網，實際查詢經濟部，該公司登記顯示「停業以外非營業中」，賴小姐說，對方避不見面、電話不接，甚至不退還款項。她無奈指出：「辛苦繳房貸卻還要負擔租金，原本期待的新家成了煩惱來源，這根本是房市詐騙蟑螂！」

賴小姐蒐集證據後於7月報警處理，雖然對方曾短暫現身，但態度消極且拒絕協商，後續繫寶雄室內設計負責人莊男傳訊給賴女老公表示：「因為已經接近農曆7月趕工月，目前組裝師傅真的排很滿，他們目前排到要9月多了，我這邊提議兩個方式處理：第一 、 我板材跟五金出過去給你們自行找師傅組裝，補足板材費用即可。第二、 不出貨但訂金他們也不會退。」看似並無要安裝、也無退款意願。

▲賴小姐新家預計4月底完工，沒想到至今9月，只留下滿地「保護墊」。（圖／投訴人提供）

實際寶雄室內設計負責人莊男，他對一切包含施工未如期、板材問題回應：「這通電話已錄音，沒關係，我有錄音他既然有做這種投訴，不符合事實，對第三方透露，我會提告。」記者進一步追問：「哪裡不符合事實？」

莊男則說：「我不需要跟你解釋，我只要搜集他有跟第三方說不符合事實的證據就可以了。」記者再進一步詢問：「那請問交屋期限到底是什麼時候？還是實際上公司做了什麼樣的工程？」莊男認為這些應該要詢問投訴人，拒絕回答。

眼見事件就是一場羅生門，賴小姐則相當無奈的說：「我只是想要拿回我已支付的款項。」

對此，室內設計師周縉德說：「若廠商惡意拖延或失聯，可依合約違約條款求償，屋主也應盡快尋找新工班接手，減少損失。他提醒民眾，簽約前務必確認工程進度、付款方式及保障條款，不要因熟人推薦而掉以輕心。」

面對裝修蟑螂，住宅消保會顧問吳翃毅認為：「有些裝修公司經營不善導致惡性倒閉，甚至官網、作品集都可能造假，提醒屋主可自行蒐證提起小額訴訟。他呼籲政府推動『住保履約』專戶制度，讓裝修款項由銀行信託管理，以保障消費者權益並杜絕類似詐騙。」

