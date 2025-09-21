左營圓環拆除倒數　台積效應撐房價「5年漲73%」

▲高雄的左營南門圓環因應台積電開發進駐楠梓產業園區，配合新台17線南段3期工程，將改設一般十字路口，引來在地人相當擔心施工期間的交通黑暗期。（圖／高雄市交通局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台北公館圓環拆除引爭議，高雄的左營南門圓環因應台積電開發進駐楠梓產業園區，配合新台17線南段3期工程，將改設一般十字路口，引來在地人相當擔心施工期間的交通黑暗期。根據實登統計，該生活圈5年來已有7成漲幅。

台北公館圓環拆除連日引發爭議，近期高雄的左營圓環接棒，傳出即將拆除，不少在地人擔心屆時將產生交通黑暗期大塞車，且南門為國定古蹟，一旦拆除古蹟不保，引發在地大量爭議。

高雄市交通局表示，左營南門圓環為新台17線銜接既有台17線重要節點，因應台積電開發進駐楠梓產業園區後，增加的車流，預計取消南門圓環、改設一般十字路口，而「南門」為國定古蹟，將完整保留，讓文化資產獲得更佳保存與展示。至於完工時間，高雄市工務局表示，該圓環預計今年10月中下旬開工，明年年底完工通車。

▲高雄市工務局表示，該圓環預計今年10月中下旬開工，明年年底完工通車。（圖／高雄市交通局提供）

南門圓環位於左營區，屬於桃子園生活圈，根據實價登錄統計，桃子園生活圈5年內大樓，近5年房價漲幅高達7成，2021年每坪均價僅15萬元，2024年來到31.22萬元歷史新高點，今年則回落至26.16萬元，仍比5年前大漲73.7%。

年度 2021 2022 2023 2024 2025 單價(萬/坪) 15.06 24.74 26.08 31.22 26.16

▲左營圓環生活圈成屋大樓、華廈近5年房價。（ETtoday製表）

高雄市不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷表示，南門圓環因路口多，不少在地民眾反應等待紅綠燈時間過久，尖峰時段更顯壅塞，改為十字路口後，可望解決交通問題，且未來台積電員工通勤也可大量使用新台17線，成為桃子園等生活圈的加分利多。

陸炤廷分析，桃子園生活圈近年因交通建設與台積電效應，加上距離美術館特區、漢神巨蛋都不遠帶動買氣，成交量表現亮眼，去年買氣熱時，熱門社區民眾想買還要用搶的，拉高區域平均單價。今年雖成交速度放緩，但單價仍有一定支撐，若信用管制鬆綁，剛性需求還是會提升買氣。

