附近只有1間小學　家長犧牲上班時間「為孩買學區房」！內行曝解法

記者施怡妏／綜合報導

現在的家長都很重視孩子的教育，為讓孩子就讀好學校，搬家也在所不惜，買房子也會納入考量，一名家長表示，現在的居住地離工作地點近，生活機能很方便，唯一的缺點就是，只有一間小學可以選，不然就得考慮搬到更遠的地方，但是上班通勤就會變遠。對此，信義房屋專家建議，「處理小孩的戶籍就好。」

有網友在臉書社團「買房知識家」發文，目前住的地方交通便利，距離公司近，幼兒園就在家旁邊，生活相當方便。不過，孩子明年即將升小學，而當地只有一所學校可選，擔心未來教育資源不足。

原PO透露，若搬到捷運幾站外的區域，能有更多學校挑選，卻會增加每日通勤時間。他也困惑，現在若買房，兩年後是否得必須面對「小學學區」問題，「大家都是怎麼考量的呢？真的有人會為了小學學區特地搬到學校附近嗎？」

貼文曝光，網友建議遷戶籍，「通勤時間跟接送小孩的距離優先考慮，上學不是只有接送上下學，還要考慮學校臨時來電話…安親班等問題！所以距離優先考慮」、「學區很重要，尤其國中。但不一定要買… 親戚朋友家看有沒有學區內戶籍的」、「花錢寄戶口比較彈性，小孩學習這種事情沒有上限」、「學區很重要，但是你們家庭要為了小孩學區犧牲多少呢？倘若真的想為學區考量，可以先以租代買，會比較靈活。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，找一個人掛戶籍最快，「處理戶籍的話比較簡單」，也要看原PO的狀況，不要為了學區，而增加自己的困擾，而且小孩會長大，上了國中會有更多選擇。曾經理也提醒，有些明星學校入學有嚴格的標準，建議原PO可以先上網查查看。