鳥籠案OUT？危老2.0恐祭新限制　建築師：一則喜一則憂





▲危老條例剩下不到2年就要落日，2.0版本可能將新增最小151坪基地規模限制。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

危老條例剩不到2年就要落日，2.0版本可能將新增最小151坪基地規模限制，超過才有容積獎勵。建築師表示，這對於整體都市環境、建築品質都是好事，但整體重建戶數將變少；建商業者則表示，提升門檻後，能淘汰一些體質不好的小建商，讓市場更健康。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（危老條例）預計將於2027年5月31日落，距離現在剩下不到2年的時間，傳出內政部正加速擬定修法方向，預期將限制最小基地開發規模，門檻擬設在500平方公尺（約151坪），若低於門檻則不給予容積獎勵，僅能獲得稅捐減免。

新北市建築師公會理事劉獻文表示：「以都市景觀、建築實用與安全性來說，危老條例最小基地規模建制是好事，但該法令若真上路，恐怕會讓部分地主們的重建夢破碎，整體老屋重建量體也可能將萎縮。」

劉獻文解釋：「危老要100%所有權人同意，自主更新是重要的精神，這幾年台灣出現許多小基地案子，由於基地條件不符合建商開發效益，因此地主們便自主更新，自行委建。」

劉獻文說明：「但若現在將最小基地限制在150坪以上，小基地的地主們恐怕難圓重建夢，因地主缺乏自行整合的能力，可能就會選擇走老宅延壽計畫，領補助款。」





▲若將最小基地限制在150坪以上，小基地的地主們恐怕難圓重建夢。（示意圖／ET資料照）

欣聯建設專業經理人蕭傑楷表示：「這幾年來，雙北也有不少小基地合建案，但由於規模太小，營造成本高，最終導致個案告吹，做不起來，甚至淪為爛尾。」

過去就有業者統計，台北市破千件的危老案中，就有多達130件的核准案件失效，其中有很高的比例都是基地不到100坪的小案子。

蕭傑楷說：「若危老納入最小基地151坪限制，除了對城市景觀加分，將重建門檻提高，也自然會淘汰掉一些體質不好、實力不夠的小建商，整體重建市場是更健康的。」

此外，蕭傑楷認為：「危老最小基地151坪，會更加深建商繼續擴大基地動力，整合到300坪以上走都市更新，換取更多的容積獎勵。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」