ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

簽約買房後反悔！男拒付30萬仲介費：協議刪23字害我被家人罵傻瓜

▲▼台北房市。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲詹男簽約買房後反悔，拒絕支付仲介服務報酬。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市某不動產仲介業者控訴，詹姓男子114年透過房仲居間，促成與林姓屋主購買北市一處2樓房屋，豈料詹男簽訂買賣契約、仲介服務費確認單後，卻反悔不買，同時拒絕支付30萬元仲介服務報酬。房仲公司只好提告聲討，士林地院法官審理後，判詹男應給付30萬元。可上訴。

判決書指出，該仲介公司於114年4月份居間，促成該筆房地交易，買方詹男與賣方林姓屋主簽訂不動產買賣契約書，並與仲介公司簽署服務費確認單，確認應給付房仲30萬元報酬，怎料事後詹男竟反悔不買，與林姓屋主合意解除買賣契約，簽立解約暨終止履約保證協議書，並拒絕支付房仲服務報酬，仲介公司只好提告請求給付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，詹男則反駁，雖然買賣契約、解約協議書、以及仲介服務費確認單均是他本人簽立，然簽下買賣契約翌日，即發現契約所載屋況與房地現況不符，因此提告仲介與林姓屋主，後屋主與他簽立解約協議書，合意解除買賣契約，並同意房仲服務費待日後成交再行支付。詹男強調，解約原因係仲介未誠實告知屋況，且協助屋主隱瞞重大瑕疵所致，因此依民法規定不願給付服務報酬，請求法官駁回仲介公司之訴。

士林地院法官認為，雙方簽立之不動產購買意願書中載明，簽訂買賣契約時即應給付服務報酬；又服務費確認單之應付欄位記載，「依買賣總價百分之2計算之服務報酬，願於簽訂買賣契約時一次付清。」故詹男簽署買賣契約時，勘認仲介已經完成居間義務，得請求居間報酬，縱使買賣契約因故解除，對仲介公司請求報酬仍無影響。

法官勘驗對話紀錄，買賣契約成立後，詹男曾再對話紀錄中表示，「不是我不買，是最後協議書刪除23個字，害我被家人罵我傻瓜...」等語；而協議書中所刪除之內容為「惟若重大瑕疵，如非自然死亡，輻射、海沙屋，賣方仍應負責。」法官認為此節與詹男所稱之「因屋況瑕疵而解約」顯有不同，況且協議書已載明「標的屋況老舊，有漏水壁癌需維護，賣方願減少價金100萬元予買方做為日後全室可能衍生之修繕費用…因此買方同意免除賣方物之滲漏水、壁癌瑕疵擔保責任。」等語，足認詹男簽約時已知悉屋況問題，難認仲介有違反告知義務，致不得請求報酬之情事。綜上，法官判處詹男應給付仲介公司報酬30萬元，全案仍可上訴。

關鍵字：房產買房仲介費

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/6773

簽約買房後反悔！男拒付30萬仲介費：協議刪23字害我被家人罵傻瓜

台北市某不動產仲介業者控訴，詹姓男子114年透過房仲居間，促成與林姓屋主購買北市一處2樓房屋，豈料詹男簽訂買賣契約、仲介服務費確認單後，卻反悔不買，同時拒絕支付30萬元仲介服務報酬。房仲公司只好提告聲..

58分鐘前

【廣編】AI新矽谷龍脈聚財！Google光環照耀士林劍潭　入主「大河商爵」

AI浪潮正改寫台北的產業地圖，國際科技巨頭Google擇址士林啟用新辦公室，並將其定位為美國總部之外最重要的AI硬體研發據點。這項決定，加上輝達（NVIDIA）新總部進駐北士科的強勁動能，強勢定錨了北台灣「園區—門戶—市心」的科技廊帶已然成形，形成 Google、輝達、英業達等龍頭企業環繞的「AI總部經濟黃金三角」。

12分鐘前

單價10萬太香！　三民大樓7組人搶標破上拍

房價飆漲買方轉往法拍市場撿便宜，龍祐興業有限公司因清償借款遭強制執行，名下三民區大樓遭法拍，坪數為72.5坪，三拍底價768萬元，單價10.67萬元，17日開標，投標狀況相當踴躍，引來7組人馬搶標，最後得標價1062萬元，成交價甚至比二拍底價960萬元還高。

24分鐘前

中國多城「住宅限高令」啟動！　百米超高樓將全面退場

中國許多城市開始對住宅高度重新設下門檻。過去不乏動輒40、50層的高樓，如今在消防考量與房市變化下，各地陸續祭出「限高令」，顯示高密度開發的時代正逐漸走向終點，未來新案趨勢將朝向低密度與中小樓高配置發展。

31分鐘前

簽約買房後反悔！男拒付30萬仲介費：協議刪23字害我被家人罵傻瓜

台北市某不動產仲介業者控訴，詹姓男子114年透過房仲居間，促成與林姓屋主購買北市一處2樓房屋，豈料詹男簽訂買賣契約、仲介服務費確認單後，卻反悔不買，同時拒絕支付30萬元仲介服務報酬。房仲公司只好提告聲討，士林地院法官審理後，判詹男應給付30萬元。可上訴。

58分鐘前

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

一名網友無奈表示，自從搬到林口後，為了避開通勤車潮，每天都得晚上8、9點就寢，隔天清晨5、6點起床，根本「農夫式作息」。這番話掀起熱烈回響，不少在地人直言，「想住林口，建議就在這附近就業。」

1小時前

買北市比新北便宜！　建商沒料到：大同區4房銷況追上2房

去年919後房市進入寒冬，但代銷業者表示，交通、機能成熟的區域，只要價格合理仍能去化，就像北市大同區，該區新案均價比新北部分區域還便宜。在大同區推案的建商觀察，大同換屋需求強，不少客戶口袋深，「2房、4房銷況竟然差不多，真沒料到。」

1小時前

有打算結婚！男友買房「2人一起背房貸」　網1原因搖頭：你人真好

如果房子不在自己名下，會不會擔心？近日就有一名女網友分享，雖然男友已在家人資助下先買了房，但其實兩人會一起付房貸，如今房子掛在男友名下，她就有種那是「別人的房子」的感覺，更因此感到煩悶。貼文曝光後，引起討論。

2小時前

終結賠售慘況！新板豪宅帝王戶售出　屋主抱11年獲利4千萬

過去屢傳賠售的新板特區豪宅「謙岳」，近年行情回升，頂層樓中樓戶以2.15億元交易，單價88萬元，前屋主帳面獲利高達近4千萬元。但進一步調查，原來前屋主為開發商背景，即為該案的地主戶，長抱了11年後售出。

3小時前

冠德通吃站前3大開發權　總投資95億將打造「高雄之翼」

高雄車站前第一環迎來重磅發展，高市17日與冠德建設進行「高雄車站專用區四、五及商四公辦都市更新案」簽約，總投資規模預估逾95億元，加上冠德已同時取得站前都更案、商業大樓與下沉廣場的3大開發權，信義房屋專家表示，將翻轉目前堪稱房價窪地的站前商圈。

5小時前

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

押寶台積電翻車？南科農地1.4..

香酥鴨老闆被爆「賣房1180萬..

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主..

媽媽堅持「要有和室」曝原因！她..

終結賠售慘況！新板豪宅帝王戶售..

敦北豪宅住戶砸2.2億現金　吞..

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客..

「房市骨折」　建設董事長：全世..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

看了3間房「屋主想賣的原因都一..

ETtoday房產雲

最新新聞more

Google光環照耀士林劍潭　..

單價10萬太香！　三民大樓7組..

限高令多城生效　中國超高樓時代..

簽約買房後反悔！男拒付30萬仲..

剛搬到林口！他被迫「每天9點入..

買北市比新北便宜！　建商沒料到..

男友買房「2人一起背房貸」　網..

終結賠售慘況！新板豪宅帝王戶售..

冠德通吃站前3大開發權　總投資..

香酥鴨老闆被爆「賣房1180萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366