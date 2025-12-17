簽約買房後反悔！男拒付30萬仲介費：協議刪23字害我被家人罵傻瓜

▲詹男簽約買房後反悔，拒絕支付仲介服務報酬。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市某不動產仲介業者控訴，詹姓男子114年透過房仲居間，促成與林姓屋主購買北市一處2樓房屋，豈料詹男簽訂買賣契約、仲介服務費確認單後，卻反悔不買，同時拒絕支付30萬元仲介服務報酬。房仲公司只好提告聲討，士林地院法官審理後，判詹男應給付30萬元。可上訴。

判決書指出，該仲介公司於114年4月份居間，促成該筆房地交易，買方詹男與賣方林姓屋主簽訂不動產買賣契約書，並與仲介公司簽署服務費確認單，確認應給付房仲30萬元報酬，怎料事後詹男竟反悔不買，與林姓屋主合意解除買賣契約，簽立解約暨終止履約保證協議書，並拒絕支付房仲服務報酬，仲介公司只好提告請求給付。

對此，詹男則反駁，雖然買賣契約、解約協議書、以及仲介服務費確認單均是他本人簽立，然簽下買賣契約翌日，即發現契約所載屋況與房地現況不符，因此提告仲介與林姓屋主，後屋主與他簽立解約協議書，合意解除買賣契約，並同意房仲服務費待日後成交再行支付。詹男強調，解約原因係仲介未誠實告知屋況，且協助屋主隱瞞重大瑕疵所致，因此依民法規定不願給付服務報酬，請求法官駁回仲介公司之訴。

士林地院法官認為，雙方簽立之不動產購買意願書中載明，簽訂買賣契約時即應給付服務報酬；又服務費確認單之應付欄位記載，「依買賣總價百分之2計算之服務報酬，願於簽訂買賣契約時一次付清。」故詹男簽署買賣契約時，勘認仲介已經完成居間義務，得請求居間報酬，縱使買賣契約因故解除，對仲介公司請求報酬仍無影響。

法官勘驗對話紀錄，買賣契約成立後，詹男曾再對話紀錄中表示，「不是我不買，是最後協議書刪除23個字，害我被家人罵我傻瓜...」等語；而協議書中所刪除之內容為「惟若重大瑕疵，如非自然死亡，輻射、海沙屋，賣方仍應負責。」法官認為此節與詹男所稱之「因屋況瑕疵而解約」顯有不同，況且協議書已載明「標的屋況老舊，有漏水壁癌需維護，賣方願減少價金100萬元予買方做為日後全室可能衍生之修繕費用…因此買方同意免除賣方物之滲漏水、壁癌瑕疵擔保責任。」等語，足認詹男簽約時已知悉屋況問題，難認仲介有違反告知義務，致不得請求報酬之情事。綜上，法官判處詹男應給付仲介公司報酬30萬元，全案仍可上訴。