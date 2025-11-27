一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」？

▲宏福苑大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」？ （圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

香港新界大埔區宏福苑於11/26(三)發生大規模火警，火勢延燒超過 17 小時，造成至少 44 人罹難、58 人受傷，另有 279 人失聯，一名消防員在救援過程中殉職。

起火原因仍待調查，但檢視現場狀況，不少討論指向大樓外圍的易燃防塵網與竹材鷹架可能助長火勢。台灣建商、世田建築總經理黃世展指出，竹材鷹架屬傳統工法，台灣已多改用金屬材質，除了更符合環保，也能提升施工安全性；反觀香港，由於地震風險低，竹材鷹架仍是常見選擇。他表示：「香港幾乎沒有強震威脅，因此竹棚鷹架至今仍是普遍施工方式。」

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

至於是否因工人吸菸引燃外層鷹架與防護網才釀禍，專家認為相關說法仍需釐清。他們分析，竹材鷹架雖會燃燒，但不至於被一根菸頭引發如此劇烈火勢，外覆防塵網也不會瞬間助長延燒。「真正造成火勢失控，應與現場堆置的可燃物或廢棄物有關。」

▲香港路邊常施工使用見竹製鷹架。（圖／記者王威智攝）

目前台灣常見的鷹架材質以鋼材與鋁材為主，鋼管施工架普遍依 CNS 4750 國家標準設計，強度高、穩定性佳，六層以上建築更強制使用鋼管架或鋼框架。鋁製鷹架重量較輕，多用於移動式或快速拆裝工地。

竹材鷹架雖已較少見，但部分工程仍會使用，規範須選用外徑 4 公分以上、無裂隙與腐蝕的圓竹，必要時需做防腐處理。因價格低廉、韌性佳、重量輕，在香港等地仍具市場。此外，為避免粉塵飛散與人員墜落，鷹架外層多會鋪設尼龍塑膠防護網，但此類材質僅具「耐燒」效果，並無防火功能，若遇上大量可燃物，仍可能加速火情惡化。