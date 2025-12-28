頭期款靠自己！薪水4萬「每月存2萬」拚到300萬買房　他卻崩潰了

▲買房靠自己，還是家人幫忙？（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，許多人咬著牙也要拚一個屬於自己的家。有網友拋問「各位頭期款是自己存，還是有家人幫忙？」貼文掀起討論，有人坦言「雙薪200萬，養2孩，靠爸媽才買得起」；也有人堅持「人生要靠自己不欠人情」。

有網友在臉書「買房知識家【 M傳媒 】」發文詢問，「大家買房的頭期款，是靠自己努力存，還是家人支援？」

貼文曝光，多數網友都是自己存個基本盤，爸媽最後補上差額。一名網友就指出，與另一半花了5年存到120萬元，原本以為可以開始看房，結果房仲卻直言「這種預算在台北大概只能買車位」，最後是靠爸媽再補上200萬元，他才順利買到房。

也有網友早已放棄，「就算月薪4萬、每月省吃儉用存2萬，一年只能存24萬，存到300萬頭期款至少要12 年，等存到頭期，房價又漲了一輪」。

不過也有網友指出，「花了6年慢慢累積頭期款，雖然買的是較偏遠的小宅，但不靠爸媽、完全靠自己」、「自己存一小筆，買預售分期繳出來的」、「靠自己，然後自己是獨子，爸媽都沒有買房，所以買房讓爸媽住在一起」、「看家族財力，家族沒力，我也是自己」、「30歲擁有兩間房都是靠自己，靠其他人都要看其他人的臉色，而我只要看自己的臉色」、「靠自己最實在，頭期、裝修、家電傢俱，全部跟先生打拚來的」、「大部分普通家庭很少家裡會幫忙出，家裡肯幫忙出是件很幸福的事，要珍惜」。