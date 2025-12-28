65歲父「ALL IN積蓄」買房！兒崩潰求助　網曝：銀行比你清楚

▲原PO父親突花光積蓄想貸款買房。（示意圖／翻攝自photoAC）

家中長輩沒評估就買房該怎麼辦？一名網友發文求助，表示65歲的爸爸在未跟大家討論的情況下，買了一間1500萬元的房子，除了把自己全部資產拿去繳頭期款外，連房貸可以貸多少都不知道，任何人都阻止不了他，更傻眼的是連媽媽也支持爸爸，讓原PO直呼「我真的快受不了」。

該名網友在Dcard以「家人買房怎麼辦」為題發文，透露他65歲的爸爸在沒有跟任何人討論的情況下，就被仲介洗腦買了一間總價1500萬元的房子。爸爸把所有積蓄拿去繳頭期200萬，剩下1300萬要申請房貸，重點是他連銀行願意給他貸多少都不知道。原PO無奈提醒爸爸，65歲銀行可能只給貸10年或15年，這樣一個月要還的錢會非常多，可能連生活費都要拿去還房貸。

更讓原PO崩潰的是，爸爸還把目前住的房子也拿去抵押，「任何人都阻止不了他」，無論怎麼理性溝通，爸爸都覺得是在詛咒他，完全聽不進去任何人說的話，整天說他要靠那棟房子賺錢，即使苦勸他要評估風險也完全聽不進去。

原PO無助的表示，「我真的很擔心未來房貸繳不出來，可能原本住的房子會被法拍，甚至我因此要為他還債。」更讓原PO傻眼的是，媽媽也被爸爸洗腦，覺得多一棟房子有什麼不好，甚至質疑不幫他們，讓原PO直呼「我真的快受不了，每天勸他們都沒用。」

貼文曝光不少網友認為不用擔心，「房貸過得了的你不用擔心，房貸過不了的買不到房子你也不用擔心，銀行比你清楚你爸爸有沒有能力還錢」、「你放心好了，銀行會比你想的更嚴格」、「想太多，除非業務跟銀行要搞事，不然沒能力就是沒能力，以為隨便說你要貸款一千萬，銀行就說好嗎」、「有啥好擔心，房貸大概率過不了」。

也有人認為原PO對於父母的資產無權置喙，「你怕還什麼債？頭期款跟房貸你都沒出錢啊！你是怕他們玩掉原本未來屬於你的資產？你是不是已經預設立場那些錢遲早是你的，你不希望爸媽拿去做有風險的運用？」「你父母想要換一間新房你在崩潰三小，怎樣？繳不出來大不了賣掉現在的房子」、「你可能也不一定完全了解父母的財政狀況，或許他們有他們的底氣」、「投資的事情真的很難說對錯，如果他聽你的沒有買，房子後來漲了錢你要賠？」

也有網友建議原PO，「最壞的打算就是拋棄繼承，這樣你可以安全下莊」、「先跟他們斷聯一陣子，房子被法拍的話再自己買回來，不要幫家人貸款」、「這你不用擔心，放棄繼承啊」、「就直說你沒有要簽沒有要幫忙，他們看是要賣掉舊的還新的還是怎樣」、「你爸媽之後還不出錢來都跟你沒關係，最多就是房子拍賣」。