房子比預算多30萬「會捏一下？」　過來人曝經驗：差仲介費而已

▲超出預算一點，會不會捏一下？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

絕大部分人在買房前就會先抓好預算，但如果最終價格只差一點點，會不會捏一下？近日就有網友發文表示，他最近看房，價格只差30萬元就能成交，就這樣的狀況來說，大家會不會捏一下？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「買房差一點會捏嗎」為標題發文，提到他最近看房，離談攏就差30萬元。如今仲介就說，只要預算再加一點，就可以成交，讓他感到糾結，不知道要不要捏一下，畢竟他的預算已經算緊繃，大家遇到這種情況會不會索性加碼？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的很喜歡就會，可遇不可求」、「真心喜歡會啊，一個月多繳一千」；也有網友說，「看急不急吧，不急就不用加了」、「不要，房子還這麼多」、「不用，都是套路」、「不要比較好，後面還有一堆要用錢的地方，到時沒得捏」、「看總價，總價3000萬差30萬和600萬差30萬不同」、「看物件的條件啊」。

也有網友認為，「剩下是加他要賺的仲介費了～不然有些早想辦法趕緊成交」、「你算一下，如果兩邊仲介費超過30萬，那就是話術，自砍服務費或是說服賣方是仲介的事」、「差30萬一定是差仲介費而已，最近經驗談」。