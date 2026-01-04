診所、住家全裝「吊隱式冷氣」　他曝巨大代價：真的是怕了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

空調的選擇是居家裝潢的關鍵一環，其中「吊隱式冷氣」因能隱藏管線、保持室內美觀，深受部分設計師青睞。然而，近日有網友在PTT發問「為什麼台灣人不愛用吊隱式冷氣？」PO文釣出苦主分享慘痛經驗，並警告其維修的巨大代價。

一名過來人現身說法，表示自己的診所與住家皆使用吊隱式空調，他坦言非常後悔，更勸誡大家「千萬不要」安裝此類空調；而最大的問題點，在於維修與更換的難度與成本。

他以自己的診所為例，該台冷氣因長時間使用，約五年就故障。當需要整台換新時，由於冷氣機體隱藏於天花板內，工程師告知必須將天花板的輕鋼架拆除才能作業；為此，他不得不停診一天來配合換裝冷氣，耗費極大心力與時間成本。

而更慘的情況發生在他住家的客廳。由於裝潢設計是「做死的」，並非輕鋼架結構，冷氣公司竟告知他「只能拆裝潢」。這讓原PO不禁感嘆，許多裝潢設計師在設計時，從不考慮設備十年後的問題，忽略了空調機體終究會有壽命限制，「對啦，一開始很好看啦！十年後呢？跟你說要拆裝潢。」

原PO直言，經歷過兩次耗時費力的維修更換經驗後，他對吊隱式冷氣與過度裝潢心生排斥；因此，當他的診所搬家要重新裝潢時，他果斷放棄吊隱式，改為傳統的壁掛冷氣，也坦言自己真的是怕了。