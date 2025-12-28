少年租屋處亡　房東控「房子變凶宅」告家屬索賠53萬

▲少年在租屋處輕生，房東一狀告上法院，要求少年父母賠償。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸黑龍江一名17歲少年在租屋處輕生過世，房東一狀告上法院，向少年父母索賠人民幣12萬（約新台幣53萬元），理由是房屋變成凶宅貶值。不過根據判決結果，法院認定房東的貶值損失僅是主觀上的預設，駁回訴求，少年家長不必賠償。

紅星新聞報導，這名17歲少年因父母離異，自國二下學期起便向房東租屋，並按學期支付住宿費，國中每學期費用5000人民幣（約新台幣2.2萬元），到了高中每學期要交6000人民幣（約新台幣2.6萬元），當時這間房子還有其他住宿生，由房東照顧他們的日常起居飲食。但到了2024年12月，少年在屋內選擇結束自身性命。

事件發生後，原本這間房子的床位不再是爆滿狀態，空了一半，房東認為，少年的行為使房屋變成凶宅，相關損失應由監護人承擔，便把少年父母告上尚志市人民法院，要求賠償房屋貶值所損失的12萬人民幣。到了法庭，少年父母表示，兒子已脫離父母監護，監護權實質上轉移給招收住宿生的房東，且房東為了營利招收學生，沒有營業執照，屬於違法。

經審理後法官認為，侵權損害賠償是以損害實際發生為前提，少年輕生並未對房屋的結構或設施造成實質損害，也未影響房屋使用功能，且房東並未把房子轉賣，沒有造成實際損失。法庭最終駁回房東全部訴訟，判少年父母不必賠償。

