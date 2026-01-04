好心借住被雷親！ 　前公公霸占媳婦屋：我才是真正主人

▲一位婦人讓前公公無償寄住，最後雙方卻鬧上法院。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一場離婚風波引發的房產爭議！一位婦人在離婚後，讓前公公還寄住在名下房產，結果最後要求搬離卻被拒絕。雙方鬧上法庭，前公公強調婦人只是借名登記，他才是屋子的真正主人，但法院最後確認婦人擁有房屋所有權，最後要求前公公搬離並支付不當得利。

根據起訴書指出，事件起因要追溯到婦人和前夫在婚姻期間的財產分配。當時前夫和前公公共同繼承了前婆婆留下的房屋，婦人於2020年接收兩人贈與，成為房屋的名義主人。然而，夫妻同年協議分開後，婦人搬出，而前公公仍住在房內，雙方由此埋下矛盾的種子。

婦人指出，離婚後她念及親情才允許前公公無償居住，但自2022年起，關於房屋的歸屬問題產生分歧。她於2023年初通知前公公搬離，但對方拒絕配合，仍繼續使用房屋。前公公辯稱房屋登記在婦人名下只是家族慣例，實際上他才是真正的主人，並指責婦人未照顧他的生活需求，試圖撤銷贈與。

法院審理後認定前公公的主張已在其他官司中被駁回，不得再提。法官指出，前公公未能提出相關證據支撐負擔贈與的說法，撤銷贈與的請求也因此無效。至於前公公以健康和生活困難為由要求繼續居住，法院認為不符法律規定，判決前公公必須騰空房屋，並自2022年起按月支付婦人3萬元不當得利。