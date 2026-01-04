欠租19個月拒繳！房客死賴不搬「牽拖漏水又火災」　法官打臉了

▲劉男欠租19個月，還牽拖房子漏水又發生火災。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中一名張姓房東控訴，自民國80年起將名下一處房屋租予劉姓男子，未料劉男自112年4月起即未繳租金，共積欠長達19個月、34萬2000元未繳，經寄發存證信函催討、並要求返還房屋至今仍未果，因此提出告訴。台中地院法官審理後，判處劉男應支付欠租28萬2000元，並將房屋騰空返還房東。

判決書指出，張姓房東與劉男自80年起簽下租約，雙方於110年租約到期後續約，約定租期至114年10月14日止，租金每月新台幣1萬8000元、押金6萬元；然劉男自112年4月起即未再繳納租金，至113年10月共積欠19個月共34萬2000元租金未繳。張姓房東113年12月寄發存證信函催繳，並為終止係爭租約，然劉男迄今未給付，因此提告求償，扣除押金後劉男尚須支付租金28萬2000元，並要求騰空房屋返還。

對此，劉男則辯稱，該屋113年10月發生火災，且火災發生前房子不斷漏水，房東也沒有修繕，導致他生意不佳，無法繳納租金，且火災官司尚未終結，因此無法返還房屋。劉男還表示，他認為火災係電線走火引起，而非鑑定報告所稱之菸蒂引發，請求法官駁回張姓房東之訴。

台中地院法官審酌，劉男欠租為事實，縱使該屋有漏水，劉男也可自行修繕，後續再向房東請款或從租金扣除費用，不得據為拒絕付租之理由；另火災一事，經消防局鑑定後無法排除菸蒂引燃可能，且在火災發生前，劉男已長期欠租，此部分主張與本案無涉，因此判處劉男在扣除6萬元押金後，仍需給付28萬2000元租金，並騰空房屋返還。全案可上訴。