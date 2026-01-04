嘉義縣土地公告現值、地價雙漲！　「地王」每坪61萬穩坐第一

▲嘉義縣土地面積約18.9萬公頃，土地筆數為74萬餘筆。（示意圖／記者陳建宇攝）

記者陳致平／綜合報導

嘉義縣土地面積約18.9萬公頃，土地筆數為74萬餘筆，共計劃分4,419個地價區段。據統計顯示，115年度公告土地現值較114年調升3.34%，而每2年調整一次的公告地價則較上次調升4.83%。嘉縣「地王」仍由朴子市山通路與市西路口商業區的平和段564地號土地蟬聯，其公告土地現值為每坪約61萬元，與去年持平。

嘉義縣近年重點發展地區包含馬稠後產業園區、大埔美工業園區、中埔產業園區、水上產業園區、貨物轉運中心與嘉義科學園區等重大建設陸續開發，加上縣治特區、高鐵特定區、擴大縣治六單元市地重劃等地區交易熱絡，帶動交易價格持續提升，漲幅較明顯。

扣除上述重點區域，全縣其餘地區公告土地現值上漲幅度為2.28%，而公告地價上漲幅度為3.19%，僅微幅調升。

▲嘉義縣近年重點發展地區包含馬稠後產業園區、大埔美工業園區、中埔產業園區、水上產業園區、貨物轉運中心與嘉義科學園區等重大建設陸續開發。（圖／記者張雅雲翻攝）

嘉義縣編製115年公告土地現值及公告地價，以不動產市場交易動態分析為基礎。受中央銀行信用管制等大環境因素影響，全縣土地移轉筆數、買賣總件數及預售屋成交申報件數呈現減少趨勢；住宅區土地、非都市建築用地，以及成屋與預售屋交易平均單價則持續上漲，整體呈現量縮價漲之趨勢。

縣府地政處長邱慧燕表示，嘉義縣115年公告土地現值及公告地價，主要依據調查市場買賣案例，並舉辦4場公開說明會彙集各界意見，同時邀集毗鄰縣市政府協調，期能適度反映市場價格變動及衡量民眾負擔能力。