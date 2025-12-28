頭期款抓300萬「能買1300萬的房嗎？」　網答案一面倒

▲原PO想買1300萬的房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果想要買房，勢必得要先累積一定的資產。近日就有網友發文表示，他想要買1300萬元的房子，如果他準備了300萬元的頭期款，這樣可以嗎？有沒有辦法過關？貼文曝光後，引起討論，對此，信義房屋專家認為，他的預算是抓得剛剛好，這樣是否足夠，就要看他是否有裝潢等需求。

準備頭期款300萬 想買1300萬的房

這名網友在Dcard上，以「頭期300買1300的房子可以嗎」為標題發文，提到他準備了300萬元頭期款，且跟銀行確認過，他的職業收入貸款8成沒有問題。他現在的問題是，如果買1300萬元的房子，是否有辦法過關呢？雜支、契稅部分，他預計抓10萬元，大家怎麼看？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「建議最少3成自備款比較安全」、「你不用裝潢？買家具？搬家嗎？支出要抓多一點」、「裝潢、家具、家電跟雜支不便宜，我準備兩倍的頭期款剛好花完」、「勸你多備，重點不是頭期而已，裝潢、家具，即使慢慢買也最少最少備個50w」、「準備500萬比較安全」。

預算抓多少 要看是否有裝潢等需求

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該網友算是什麼都抓得剛剛好，但因為不知道房屋狀態，所以很難說。他也提醒，在抓費用的時候，要記得把相關規費、代書費、仲介費等列進去，另外，如果有裝潢需求，也要考量到，可以把預算列得清楚一點。