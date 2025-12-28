虛坪改革話題熱　台中2案公設比超低關鍵曝光



▲在房價高檔盤整、購屋族預算壓力持續升溫的市場環境下，「買到幾坪真正能住的空間」成為消費者愈來愈在意的核心關鍵。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在房價高檔盤整、購屋族預算壓力持續升溫的市場環境下，「買到幾坪真正能住的空間」成為消費者愈來愈在意的核心關鍵，包含政府正在研議的「虛坪改革」都劍指台灣公設比過高的現況，其實從去年開始中部地區就出現不少「小而美」新案，主打低公設比。

相較中台灣高公設比社區動輒30%以上的配置，位於龍井區推案的「田庄吾寓」現場銷售表示：「低公設比建案正逐步成為首購族與小家庭的首選，不僅總價門檻較低，實際使用坪效更高，也更貼近長期自住需求。」以「田莊吾寓」為例，主打約26%低公設比，規劃2~3房產品，讓有限坪數發揮最大效益，居住感受不因總價受限。

▲近期這股低公設風潮也吹向市區，包含13期重劃區的新案「百共SHI」也主打不到22%的公設比。（圖／記者陳筱惠攝）

過去低公設比的新案，多半落在海線等地價較親民的區域，近期這股低公設風潮也吹向市區，包含13期重劃區的新案「百共SHI」也主打不到22%的公設比。

百共建設董事長王瑞霖說明：「13期近1年實價登錄成交均價已達每坪68萬元，在價格高漲的市場下，如何讓消費者負擔得起、讓購屋者以相同售坪獲得更大實用空間，是此次產品規劃的首要目標。」

大台中不動產公會榮譽理事長王至亮則以法規面分析：「在眾多建築法規、消防法規的規範下，市場能夠推出的低公設建案，多半1逃生梯加1電梯的配置，也多半不會開挖地下室，這樣大多可落在25~27%。」

王至亮表示：「而目前政府正在研議虛坪改革的同時，可能會不少『實務極限』的規劃，如車道問題，法規最小值雙車道5.5米，但這非安全使用值，地下坡道有轉彎，現代車輛車寬增加的普遍規劃，這類增加屬於『必要安全空間』，不是豪華公設，但必然提高公設比下，建商兩難。」

