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打房越打越貴？　阮慕驊揭高房價3大殘酷真相

▲▼輕齡宅,10年,高雄,房價,蛋殼,外圍,1字頭,台灣房屋,信義房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲台灣高房價引起國際關注，示意圖非本文事發地。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣高房價引發國際關注，《經濟學人》（The Economist）指出央行長期壓低匯率導致游資氾濫，形成「台灣病」。數據顯示自1998年來房價飆漲4倍，台北房價所得比更超車倫敦與紐約。對此專家阮慕驊分析，低利率環境等3大因素才是房價居高不下的核心主因。

外媒指出新台幣匯率被低估約55%，央行買進美元、注入台幣的做法讓市場資金過剩。財經專家阮慕驊在節目《下班去你家》中表示，匯率雖有影響但非首要，台灣因外貿順差累積大量資金，在缺乏投資出口下，這股游資自然湧向土地與房產，進一步助長漲勢。

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▲▼高雄,新成屋,缺貨,中古屋,滯銷,房價。（圖／記者陳建宇攝）

▲阮慕驊認為，台灣都會區高房價漲有三大因素：低利率、人口集中與外貿順差。（圖／記者陳建宇攝）

低利率環境成養地炒房溫床
阮慕驊分析，台灣都會區房價高漲主要歸納為三大因素：低利率、人口集中與外貿順差。由於持有土地成本低廉，「養地炒地」成為報酬優渥的投資模式。加上都會區生活需求高度飽和，土地價格在資金推升下不斷上漲，最終反映在墊高的房價水準。

除了資金面，台灣所得差距擴大也是一大問題。阮慕驊提到，高資產族群財富源自投資收益而非薪資，建商鎖定該族群推出豪宅，導致一般民眾只能擠在老舊公寓。市場需求被特定族群把持，也讓整體房市呈現與基層收入脫鉤的怪誕現象。

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