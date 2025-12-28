新規必看！300坪大樓必須裝太陽光電　要能承受17級強陣風

▲內政部規定新建或增建建築，面積超過1000平方公尺（約300坪）須裝太陽光電，且要承受颱風17級強陣風。（示意圖／台北市政府產業發展局）



記者董美琪／綜合報導

內政部日前公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，未來新建或增建建築物，若建築面積達1000平方公尺（約300坪）以上，原則上須設置太陽光電系統，且設備需能承受颱風期間至少17級強陣風。該標準排除宗教、殯葬、危險物品等四類建築，實施日期將由行政院另行公告。內政部指出，新建建築每20平方公尺原則需配置1瓩光電裝置，統計顯示雖僅占建照申請量約1成，但其總建築面積高達8成，推估每年可新增約66萬瓩容量，最大發電量可供約20萬戶家庭使用。

新建或增建1000平方公尺以上建築須設太陽光電



內政部與經濟部於19日會銜發布標準，明定新建建築、增建新增面積達1000平方公尺以上，或改建後屋頂面積變更達同一門檻者，均應依規設置太陽光電設備，設置比例同樣採每20平方公尺配置1瓩原則。

國土管理署官員說明，「建築面積」指建築物實際占地的最大水平投影面積，通常大於屋頂面積。例如一樓占地達1000平方公尺的建築，需設置至少50瓩容量，若經輸配電業者評估可減免，則可依專業建議調整。

公共、商業、工業及住宿建築納入規範



適用建築類型包括A類公共集會、B類商業、C類工業與倉儲、D類休閒文教、F類衛生福利與更生、G類辦公服務，以及H類住宿用途建築。排除情形則包括E類宗教及殯葬建築、I類危險物品建築，以及經主管機關認定因結構或使用特性不適合設置者，以及受光條件不足的建築物。

各地發電量門檻不同，達不到可免設置



針對受光條件，標準規定若每瓩全年發電量未達地方政府訂定門檻，並經指定評定機構模擬評估，可免設置光電系統。各地發電量標準不同：北部如基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭及花蓮訂為543度，台東為579度，其餘縣市則為625度。國土署官員指出，此舉考量北部日照條件較差及整體裝設效益，確保政策更具可行性。

國土署表示，考量北部地區日照較少，以及太陽能板安裝效益，因此特別訂定各地受光條件標準。舉例而言，若台北市一棟新建建築的面積超過1000平方公尺，經指定專業機構評估後，每瓩全年發電量低於543度，則該建築可免設置太陽能板。

此外，因應極端氣候與颱風頻繁，光電設備多設於高樓或屋頂，規範要求模組須取得國家或國際標準認證，耐風荷重需達5400帕斯卡以上，確保可承受17級強陣風。電路設計也需具備獨立運作功能，保障系統安全與穩定，提升整體能源使用效益。