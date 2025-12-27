「30年1000萬老屋vs.1300萬預售屋」　專家曝1前提：選老屋也值得

▲要選新房還是便宜的老房？（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

「該選全新小宅還是坪數大一點的中古屋？」一名網友表示，看中一間1300萬元的預售屋，雖然格局方正、生活機能也不錯，但主建坪僅16坪，加上主臥有大樑、收納不足，家人認為坪數太小，建議她改看附近一間空間更大、價格相對實惠的30年老屋。對此，信義房屋專家表示，如果是北部地區，買老房也沒關係。

喜歡預售屋卻被家人勸退？ 原PO陷入買房兩難



[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在Dcard發文，喜歡的預售屋總價約1300萬元，預計兩年後交屋，雖然主建坪僅16坪，但整體設計新穎、地點也方便。不過主臥房有一條約75公分的大樑，放入床鋪後幾乎沒走道空間，收納也不夠，擔心未來的居住舒適度。

原PO喜歡預售屋全新的感覺，周遭朋友也覺得不錯可以衝一波試試，但家人認為金額偏高，推薦她參考同區域，距離5-10分鐘，有一間30年中古屋，主建坪22坪，經過翻修後狀況良好，開價約1000萬元，且還有議價空間，對比之下，不僅空間大了許多，價格也相對親民。

原PO無奈表示，「雖然知道家人是為了我好，但被否決的感覺還是有一點差，想問問大家會怎麼選呢？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「之後還會換房嗎？會，買預售的之後也好脫手；沒有，買中古裝潢下去也跟新的一樣」、「有壓力的話就買中古」、「這麼小還四個柱子有點吃虧耶，還都在房內」、「想賺錢買中古，想要爽度買新的」、「只住新房，從來不考慮老房」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，地點是關鍵，如果是台北市的話，買老房也可以，未來也還有價值，但如果是非北部的地區，就建議買新房，「而且老房問題比較多，轉手也比較難」，也要考慮進去。

