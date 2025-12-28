ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

地主姿態崩盤！房市冷　都更案見「回頭客」求整合

▲地震抖出建築危機 周錫瑋推防災性都更。（圖／記者謝婷婷攝）

▲建商業者直言，這1年以來，建商與地主之間關係明顯扭轉，都更危老好談很多。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

都更危老整合不易，但當前房市冷清，有變得比較好談了嗎？建商業者直言，這1年以來，建商與地主之間關係明顯扭轉，都更危老好談很多，甚至遇到不少過去未成案的「回頭客」，並願意主動降低條件。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

[廣告]請繼續往下閱讀...

富品建設董事長曾富瑋表示：「過去房市多頭時，追高、做夢的情緒高漲，地主們覺得建商賺很多，條件也才踩得非常硬，如今房市反轉，建商與地主之間關係也明顯扭轉，都更危老好談很多。」

曾富瑋坦言：「這1年以來，建商大幅縮手，對很多都更危老案都是冷處理，從過去的地主挑建商，變成了建商在挑土地，以我們公司為例，這段時間也出現不少過去未成案的『回頭客』，回來找我們，並願降低條件要求。」

另外《危老條例》將在2027年5月落日，內政部部務會議通過《危老條例》2.0修正案，為避免申請案淪為基地過小的「紙片屋」，增訂重建計畫未達500平方公尺（約151坪）者，申請容積獎勵上限從原本的基準容積1.3倍或原建築容積1.15倍、下修為基準容積1.2倍或原建築容積1.1倍。

曾富瑋表示：「整體而言，《危老條例》2.0不會讓建商開發更好談、更難談，以台北市來說，大型建商都只做都更了，而150坪以下小基地也越來越少建商做，因為營建成本實在太高，像是近來土方成本大漲等等，都會顯著影響到整個案子。」

曾富瑋透露：「富品手上有約30~40個案子在談，過去我們就已不做基地300坪以下的個案，因為在每個案子都希望規劃坡道平面，而近來我們在北市精華區一案中，只花了2週就簽下30多戶，關鍵之一就是委建、合建靈活的策略。」

▲▼ 富品建設董事長曾富瑋 。（圖／記者項瀚攝）

▲富品建設董事長曾富瑋透露，富品手上有約30~40個都更危老案整合中。（圖／記者項瀚攝）

寶和建設總經理張應偉表示：「雖然現在房市大環境不佳，地主較願意以『合理的』條件與建商磋商，都更危老確實比較好談，但對許多地主來說，這一間老屋就是他一輩子打拼的成果，勢必謹慎，如何讓地主放心才是建商在土地開發過程中的重中之重。」

張應偉表示：「《危老條例》2.0鼓勵建商、地主將基地面積擴大，除了讓市容景觀更完整，也能讓重建後的每一個社區結構更加安全，絕對是好事一件，且事實上基地規模過小的個案，若碰上體質不佳的建商，較容易發生資金周轉不過來的風險，過去這種案例屢見不鮮。」

▲▼ 寶和建設 。（圖／記者項瀚攝）

▲寶和建設總經理張應偉表示，《危老條例》2.0絕對是好事一件。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

關鍵字：都更危老整合老屋重建富品建設曾富瑋寶和建設張應偉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房爽住2年！　隔壁鄰居「入住1句話」他心麻了

一名屋主近日在「買房知識家」傻眼表示，去年初以1500萬購入房產，並貸款1200萬元；沒想到，近期得知隔壁住戶竟以1180萬成交，兩者價差高達320萬，讓他直呼「心麻了！」

1小時前

駁「讓利價」是噱頭　愛山林祝文宇：板橋案賣8成

面對這波房市不景氣，愛山林喊出「讓利價」搶市。今（30日）董事長祝文宇再提起讓利價，他說：「是噱頭嗎？我板橋濱河帝景賣8成啊！而且越賣越貴。」此外他認為，明年房市交易量是否回升，關鍵在於有多少建商願意賣夠便宜的價格。

5小時前

全台預售成交量年減72%　信義代銷：市場現K型分化

全台房市在信用管制下買氣急凍，根據實登統計，1~10月全台預售屋成交量年減72%，價格卻逆勢上揚近2成，呈現明顯強弱兩極的K型發展。信義代銷分析指出，新北市單價漲幅居七都之冠；反觀新竹以南投資買盤明顯退潮，新竹最高衰退82%。

6小時前

量縮2成價噴4%　591預警：蛋白蛋殼區價格將修正

2025年房市冷清，七都新案推案量大減近2成，但價格仍年增4％。《591新建案》總編輯李忠哲表示，雖然案場來人量大幅減少，個案競爭進入白熱化，但建商普遍維持「讓利不讓價」策略。展望明年，若央行持續不鬆綁，交易量又持續下探，蛋殼、蛋白區價格恐修正。

6小時前

2間套房甜價68.2萬起　專家揭隱藏地雷

台中房市驚見「銅板價」物件，位於台中市北區漢口路四段的中古社區「紐約廣場」，近日出現一筆金拍屋資訊，2間套房合併拍賣，底價只要68萬2107元，換算下來一間僅約35萬元。不過專家也示警，這類案件雖然底價誘人，但最終標脫價恐怕會「校正回歸」。

7小時前

月租狂噴25萬　Gogoro海線直營店全滅

電動機車品牌Gogoro位於沙鹿的中山直營門市將於月底最後一天營業，成為海線地區目前最後撤出的直營店，未來該品牌，僅剩以社區店形式存在海線，仍有其他服務據點可提供售後維修。

8小時前

月付租16萬元！　曹西平砸金挺乾兒子開西門、一中穿洞店

資深藝人曹西平驟然辭世，享壽66歲。他生前與乾兒子Jeremy開設飾品店「Jerem穿洞日常」，共有2家分店，都位於精華商圈，西門町分店每月租金7萬元，挺過疫情；2024年回到台中故鄉展店，開在一中街商圈，每月租金9萬元，單價達1.5萬元。

10小時前

高雄「店王」月租85萬　房東10年穩進帳1億元

高雄店面月租金排行榜前3名，冠軍為一心二路「元大銀行」月租金85萬元，緊追在後的是同盟三路「我家牛排」月租金84萬元，第三名是「POYA寶雅」位於博愛三路，以月租金80萬元承租，前2名年租金都破千萬元。

11小時前

在地建商整合周邊17年　苓雅老全聯店面2.3億賣了

根據《Google Maps》最早街景顯示，全聯福利中心苓雅仁智店在2009年已開幕，至少已開店16年，近年更導入全聯阪急麵包專櫃，是不少在地人日常採買的首選，根據實登，該店8月以2億3390萬元售出，據查，新買家為棋琴建設以陳姓自然人名義入手。

12小時前

從精品百貨到呼吸建築　「遠雄丰尚」定義14期永續奢華新高度

如果說七期是台中的曼哈頓，那麼規劃完整、低密度且具備高綠覆率的「14期重劃區」正以日本青山區的優雅姿態，吸引著全台灣高端客層的目光。在這片被視為北台中精品生活圈的熱土上，洲際段因匯聚了漢神百貨、台中巨蛋與洲際棒球場的「黃金三角」，成為最具國際視野的精華核心區。

12小時前

【猴子突襲紅牌重機】騎士深坑慘撞摔車骨折　野猴當場死亡

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

冷氣室外機裝公共空間4年！男遭..

月付租16萬元！　曹西平砸金挺..

月租狂噴25萬　Gogoro海..

新店房價為何高？　內行曝關鍵：..

冬天來台！日本人住飯店「見保命..

在地建商整合周邊17年　苓雅老..

4百萬免稅飛了？　「666法則..

頭期300萬能買1300萬的房..

鼎王「無貸款」2.5億買西門町..

地主姿態崩盤！房市冷　都更案見..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房爽住2年！　隔壁鄰居「入住..

駁「讓利價」是噱頭　愛山林祝文..

全台預售成交量年減72%　信義..

量縮2成價噴4%　591預警：..

2間套房甜價68.2萬起　專家..

月租狂噴25萬　Gogoro海..

月付租16萬元！　曹西平砸金挺..

高雄「店王」月租85萬　房東1..

在地建商整合周邊17年　苓雅老..

從精品百貨到呼吸建築　「遠雄丰..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366