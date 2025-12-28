地主姿態崩盤！房市冷　都更案見「回頭客」求整合

▲建商業者直言，這1年以來，建商與地主之間關係明顯扭轉，都更危老好談很多。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

都更危老整合不易，但當前房市冷清，有變得比較好談了嗎？建商業者直言，這1年以來，建商與地主之間關係明顯扭轉，都更危老好談很多，甚至遇到不少過去未成案的「回頭客」，並願意主動降低條件。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

富品建設董事長曾富瑋表示：「過去房市多頭時，追高、做夢的情緒高漲，地主們覺得建商賺很多，條件也才踩得非常硬，如今房市反轉，建商與地主之間關係也明顯扭轉，都更危老好談很多。」

曾富瑋坦言：「這1年以來，建商大幅縮手，對很多都更危老案都是冷處理，從過去的地主挑建商，變成了建商在挑土地，以我們公司為例，這段時間也出現不少過去未成案的『回頭客』，回來找我們，並願降低條件要求。」

另外《危老條例》將在2027年5月落日，內政部部務會議通過《危老條例》2.0修正案，為避免申請案淪為基地過小的「紙片屋」，增訂重建計畫未達500平方公尺（約151坪）者，申請容積獎勵上限從原本的基準容積1.3倍或原建築容積1.15倍、下修為基準容積1.2倍或原建築容積1.1倍。

曾富瑋表示：「整體而言，《危老條例》2.0不會讓建商開發更好談、更難談，以台北市來說，大型建商都只做都更了，而150坪以下小基地也越來越少建商做，因為營建成本實在太高，像是近來土方成本大漲等等，都會顯著影響到整個案子。」

曾富瑋透露：「富品手上有約30~40個案子在談，過去我們就已不做基地300坪以下的個案，因為在每個案子都希望規劃坡道平面，而近來我們在北市精華區一案中，只花了2週就簽下30多戶，關鍵之一就是委建、合建靈活的策略。」

▲富品建設董事長曾富瑋透露，富品手上有約30~40個都更危老案整合中。（圖／記者項瀚攝）

寶和建設總經理張應偉表示：「雖然現在房市大環境不佳，地主較願意以『合理的』條件與建商磋商，都更危老確實比較好談，但對許多地主來說，這一間老屋就是他一輩子打拼的成果，勢必謹慎，如何讓地主放心才是建商在土地開發過程中的重中之重。」

張應偉表示：「《危老條例》2.0鼓勵建商、地主將基地面積擴大，除了讓市容景觀更完整，也能讓重建後的每一個社區結構更加安全，絕對是好事一件，且事實上基地規模過小的個案，若碰上體質不佳的建商，較容易發生資金周轉不過來的風險，過去這種案例屢見不鮮。」

▲寶和建設總經理張應偉表示，《危老條例》2.0絕對是好事一件。（圖／記者項瀚攝）

