越南房價飆！河內、胡志明公寓每坪逼近11萬　工業區搶地潮開打

▲越南胡志明二郡。（示意圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／綜合報導

越南經濟在2025 年繳出了一張亮眼的成績單，受惠於靈活的貨幣、信貸與匯率政策，以及大膽的制度改革，越南私營部門實現了強勁復甦。今年更標誌著越南國際金融整合的重大突破，證券市場正式獲得富時羅素（FTSE Russell）升級至「新興市場 (Emerging Market)」地位，預計未來將吸引數十億美元的資本流入。

黃金市場交投火熱 監管介入穩定金價

2025 年全球環境動盪，受美國貨幣政策放寬導致美元走軟、主要經濟體持續通膨以及地緣政治緊張影響，國際現貨金價於11月底飆升至每盎司 4,220 美元，年初至今漲幅近 61%。

越南國內金價隨之起舞，SJC 金條從 2024 年底的每兩 8,400萬越南盾，於11 月一度衝上1億5,490 萬越南盾（約 6,300 美元）的高點。10 月份自由市場甚至出現每兩 1.7 億越南盾的驚人價格，導致國內外價差顯著擴大。隨後在政府及時干預與業者靈活調整下，金價已回穩至每兩 1.4 億越南盾左右。

股市在民營龍頭帶動下大幅上漲

越南股市（VN-Index）在2025 年寫下輝煌紀錄，年初至今上漲33.5%至1,691 點，表現優於多數新興市場。其中民營企業 Vin group 生態系統表現最為亮眼，旗下 VIC 股票在八個月內狂飆6.5倍，反映投資人對工業與能源擴張的強大信心。儘管第四季面臨獲利回吐與槓桿壓力，但整體仍是里程碑式的一年。

▼越南胡志明市公寓每坪逼近11萬台幣。（示意圖／路透）

房地產熱度不減 增長步入正軌

房地產方面，河內與胡志明市的公寓價格攀升至每平方米9,000萬越南盾（約3,650 美元）。為防止資產泡沫，政府於 2025年實施一系列新政，包括加速項目審批、推廣 社會住宅並收緊高風險信貸。

此外，工業房地產則持續受惠於全球供應鏈轉移。跨國企業對北寧、海防、廣寧、同奈及平陽等省份的工業用地需求強勁。今年多個新興工業區相繼破土，進一步鞏固了越南在全球價值鏈中的戰略地位。

越南政府匯率調控得當

面對全球金融波動，越南國家銀行 (State Bank of Vietnam, SBV) 成功維持匯率穩定。截至11月底，中心匯率年初至今僅上漲3.4%。針對10月份黑市的劇烈波動，SBV 透過 180 天遠期合約釋出美元，有效打擊投機並穩定市場心理。儘管黃金、股市與房地產市場經歷波折，但資金流向與投資情緒皆體現了外資對越南經濟的信賴。