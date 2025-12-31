ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

蛋黃區不再是保值首選？　帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

▲▼高雄,看屋,房仲 。（圖／記者張雅雲攝）

▲知名房產投資客帥過建議，年輕人買房要從「最不好的地方」尋找機會。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

未來房市怎麼走？最新一集《地產詹哥老實說》邀請知名房產投資客帥過頭，他對台灣房市現況與未來趨勢提出驚人預言，直言台灣年輕人只剩3條路可走，更大膽預測台北市蛋黃區將面臨「萬華化」的命運，建議年輕人買房要從「最不好的地方」尋找機會。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析2026房地產市場走勢。

房價高，帥過頭表示：「台灣年輕人想擁有房產，只剩三條路：一是靠爸媽金援，二是鋌而走險從事詐騙，三是什麼都不做，等待長輩繼承。」

他坦言：「現在連月薪20萬元在台北市也買不起房，而每年房地產交易量中，遺產與繼承件數卻持續增加，顯示年輕人購屋的困境。」

對於2026年房市走向，帥過頭預測：「房價將連續下跌3年，每年跌幅約5%。」他認為：「除非政府政策大幅改變，此趨勢難以扭轉，影響房市的關鍵因素包括政令、空地炒作及重大建設。」

帥過頭預期：「央行總裁楊金龍將持續打房至2028年，導致2025年房市『重傷』，但明年交易量將回升，價格雖跌，整體市場將優於今年。」

▲▼ 地產詹哥老實說 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲帥過頭預期，央行總裁楊金龍將持續打房至2028年。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

談及「新青安2.0」政策，帥過頭直言：「這類青年優惠貸款從李登輝時代至今，本質上都是換湯不換藥，條件不變，僅政府補貼金額會因房地合一稅收減少而縮水。」

帥過頭更憂心少子化與高齡化對房市的衝擊。他說：「台灣每年出生人口僅10萬，死亡人口卻達40萬，人口結構嚴重失衡，估2050年台灣人口將跌破2000萬，65歲以上人口占40%。」

帥過頭大膽預言，30年後的台北市將「萬華化」，連大安、信義區老公寓也將因都更困難而衰敗。他指出：「今年台北市公寓價格已跌12%，而有電梯的12樓住宅卻漲12%，顯示市場偏好轉變。」

帥過頭解釋：「《危老條例》獎勵將於2027年5月31日到期，屆時都更難度更高。」帥過頭也呼籲，台北市中心老公寓屋主「趕快賣」。

▲▼淡海新市鎮空拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲帥過頭建議，往重劃區、報紙寫「最不好的地方」看房，因為「最不好的地方才賺錢」。（示意圖／記者湯興漢攝）

帥過頭強調：「未來都市中心將轉移，現今的蛋黃區將落沒，而被視為鬼城的重劃區，如淡海、林口、中路、塭仔圳、新莊副都心等，將成為新的市中心，建議年輕人應往這些『最不好的地方』尋找機會。」

帥過頭鼓勵年輕人在2026年「衝」進房市。他建議，往重劃區、報紙寫「最不好的地方」看房，因為「最不好的地方才賺錢」。他強調，若遇到「破盤價」就該買，不要因想等更便宜而錯失良機。

